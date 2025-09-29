Sorveteria pernambucana abre segunda unidade na praia de Tamandaré; confira
Degusta inaugura nova unidade no Litoral Sul, agora na Nova Orla de Tamandaré, com estrutura "pé na areia"
A Degusta abiu as portas da sua segunda unidade na praia de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco. O espaço foi instalado em trecho cada vez mais movimentado da região.
Trata-se da chamada Nova Orla de Tamandaré. Por lá, uma estrutura pé na areia, inspirada em balneários europeus, recebe os visitantes. A novidade é a 11ª loja da marca e é licenciada para os empresários Adriano Rodrigues e Marcelo Alves.
A estrutura de quase 100 metros quadrados tem projeto de arquitetura assinado pelo escritório de Kelly Longuinhos e Mateus Arruda. O lugar é dividido em ambiente interno climatizado e uma varanda externa repleta de itens florais, distinguindo a calçada da loja com o famoso “pé na areia”.
Esta é a segunda unidade da marca na região, que implantou uma primeira loja na Vila Padre Arlindo. Quem estiver pela praia também vai conferir o carrinho de sorvete circulando pela areia.
No espaço físico está o modelo sef service tradicional, com mais de 36 sabores de sorvetes, além de mais de 40 tipos de picolés e paletas e 30 toppings. Além disso, entram no cardápio os waffles com sorvete, croissant com sorvetes e as sobremesas de pote, conhecidas como Delícias Degustas.
Serviço:
Degusta inaugura unidade na Nova Orla de Tamandaré
Endereço: Rua São José, número 365, edifício Açores, lojas 06 e 07, Tamandaré