Sorvetes Frosty lança picolé de cupuaçu para valorizar o ingrediente nativo

A Frosty anunciou o lançamento do picolé de cupuaçu, após a chegada da indústria em Belém. A novidade já está disponível em mais de 100 unidades da rede nos sete estados em que a marca atua. O novo sabor valoriza o ingrediente tradicional da região Norte, reforçando a presença de insumos nativos nas suas linhas de gelados.

O picolé é produzido com polpa natural de cupuaçu e segue o modelo caseiro adotado em outros sabores da marca. Segundo a empresa, a escolha pelo cupuaçu busca atender à demanda por produtos com frutas regionais e valorizar ingredientes de origem amazônica.

“O lançamento do picolé de cupuaçu reforça nosso compromisso em valorizar ingredientes regionais e ampliar as opções para os consumidores. É uma fruta com forte presença cultural na região Norte, e trazer esse sabor para toda a nossa rede é uma forma de conectar tradição e consumo cotidiano”, explica Edgard Filipe, diretor executivo da Frosty.