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Sabores Spain Fusion: The Premium Experience estreia na América do Sul, no Rio de Janeiro Com chefs renomados como Joan Roca e Andoni Luis Anduriz, encontro para 60 convidados destaca a excelência da gastronomia espanhola em conexão com o Brasil

Pela primeira vez, uma edição do festival gastronômico Spain Fusion: The Premium Experience será realizada na América do Sul e o destino escolhido foi o Rio de Janeiro. O evento internacional promove a excelência da cozinha, dos vinhos e dos produtos da Espanha nos principais mercados do mundo, no dia 21 de maio, no Copacabana Palace.

Organizado pela Vocento Gastronomía com patrocínio da Foods and Wines from Spain (ICEX), o festival e reúne chefs de alguns dos mais premiados restaurantes espanhóis, além de representantes do trade, imprensa e profissionais da gastronomia brasileira, em uma jornada exclusiva de palestras, apresentações e degustações.

Convidados

A edição deste ano do Spain Fusion terá entre os convidados referências mundiais como Joan Roca, do El Celler de Can Roca (Girona), e o trio Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, do Disfrutar (Barcelona), que detêm três estrelas Michelin e já foram nomeados os melhores do mundo pelo The World’s 50 Best Restaurants.

Já Andoni Luis Anduriz, do Mugaritz, e Francis Paniego, do El Portal de Echaurren, acumulam duas estrelas cada. O enólogo e Master of Wine Fernando Mora e o expert em produtos gastronômicos espanhóis Alfonso Fernández se juntam ao grupo para apresentar a diversidade e a excelência da culinária e dos produtos espanhóis.

Spain Fusion: Chefs Mateu Casañas, Eduard Xatruch e Oriol Castro, do Restaurante Disfrutar | Foto: @JoanValera/Divulgação

Sobre o evento

Com formato intimista, para apenas 60 convidados, o encontro pretende proporcionar uma imersão no universo da gastronomia espanhola contemporânea, segundo a divulgação do evento.

Reconhecido por conectar a excelência dos produtos do país a mercados estratégicos, o Spain Fusion: The Premium Experience já passou por importantes capitais globais e, em 2026, amplia a sua presença internacional com edições em cidades como Manila, Xangai, Cidade do México, Tampa, Tóquio, Zurique e Bruxelas.



A chegada ao Rio reforça a relevância do mercado brasileiro no cenário global da gastronomia e reflete uma série de iniciativas da Prefeitura do Rio, lideradas por Daniela Maia por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO), para posicionar a cidade como destino gastronômico internacional.

“Receber o Spain Fusion: The Premium Experience pela primeira vez na América do Sul é mais um marco para a gastronomia da cidade. Sediar esse encontro reforça o reconhecimento internacional do Rio como um destino de excelência, capaz de reunir grandes nomes da culinária mundial, promover intercâmbio cultural e valorizar a nossa vocação para o turismo gastronômico”, celebra a Secretária de Turismo da Prefeitura do Rio.

“Além disso, é uma oportunidade de prestigiar e divulgar internacionalmente a criatividade, a diversidade e a alta qualidade da culinária desenvolvida pelos talentosos chefs cariocas. Seguimos trabalhando para posicionar o Rio, cada vez mais, como uma referência global nesse segmento”, completa.

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