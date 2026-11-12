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SEM ÁLCOOL Shantori aposta em sparkling tea como opção sem álcool e potencial gastronômico Empresa é pioneira no segmento no Brasil e desenvolve espumantes de chá aromáticos

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Sem dúvida, uma das principais mudanças no perfil de consumo, nos últimos anos, é a redução da bebida alcoólica mesmo em situações de lazer.

As pesquisas constatam isso: apontam o aumento da abstinência, a redução de consumo pelo público jovem e o aumento da preocupação com os efeitos do álcool no organismo.

De acordo com pesquisa do Datafolha, feita em abril de 2025, cerca de 53% dos brasileiros que consomem bebidas alcoólicas disseram ter reduzido o consumo no último ano, enquanto 35% afirmaram que mantiveram o mesmo padrão.

Apenas 12% disseram ter aumentado o consumo. O levantamento ouviu brasileiros com 18 anos ou mais.

Pioneirismo

Com o andar acelerado dessa carruagem, nota-se os efeitos da mudança de comportamento em diversas pontas.



A prateleira que o consumidor final, além de restaurantes e bares oferecendo mais opções sem álcool, muitos, inclusive, com cartas inteiras dedicadas aos coquetéis sem álcool (os mocktails).

Pioneira na produção de sparkling tea no Brasil, iniciada em 2025, a Shantori não só acompanha esse movimento como também inova no tipo de produto que criou.



É a primeira empresa nacional a produzir espumante de chá. Isso mesmo. Diferentemente da maioria das opções disponíveis no mercado - bebidas tradicionais como vinho e cerveja desalcoolizadas, a base do processo do sparkling tea é naturalmente sem álcool.

Fundada por Gabriela Lacerda, a Shantori utiliza legítima Camellia sinensis de origem, colhidas à mão em países como China, Japão e Índia.



O objetivo da CEO era desenvolver uma bebida naturalmente sem álcool e com complexidade aromática para fazer bonito em harmonizações com gastronomia.

Alquimia

Atualmente, a empresa assina dois rótulos, batizados com nomes de mulheres - In Honor of Antônia e In Honor of Hilária -, e são resultado de blends que passam por lento processo de extração, preservando os sabores e aromas originais das folhas de chá.

Mas a alquimia não para por aí. Ao blend são acrescidos insumos brasileiros de diversos biomas, arrematando uma paleta sensorial única.

Semelhante a um espumante tradicional (feito com uvas viníferas), o sparkling tea tem borbulhas persistentes, mas não passa por processos fermentativos nem recebe açúcares adicionais.

Rótulos e harmonização

Disponíveis na loja on-line os espumantes de chá da Shantori são bebidas muito especiais, ótimas pedidas para ocasiões em que gastronomia é protagonista.



O primeiro, Antônia, passou quase dois anos para ser desenvolvido, e tem como base o pai mu tan, chá branco milenar colhido na primavera nas montanhas da província de Fujian, no sudoeste da China.



Também conhecido como peônia branca, está ligado à mitológica Fênix Branca chinesa, símbolo feminino de virtude, amor eterno e longevidade.

O Antônia ainda recebe três uvas - chenin blanc, verdejo e moscatel, toque cítrico de laranja, baunilha, cenoura e delicados botões de rosas em homenagem a três gerações de mulheres que cultivam flores no Rio Grande do Sul.

É indicado como boas-vindas, servido em taça de vinho branco, a 5ºC, mas também harmoniza bem com peixes leves, vegetais crus, queijos menos curados e sobremesas delicadas.

Enquanto Hilária, lançado em de 2026, tem como base o Darjeeling, o mais famoso chá preto do mundo, cultivado no Himalaia, na Índia, a mais de 2 mil metros de altitude.

Tem taninos marcados, notas picantes e almiscaradas, recebe em seu preparo grãos de café orgânico, cultivados de forma biodinâmica no Espírito Santo, a 1.200 metros de altitude.

Vai bem com queijos curados, charcutaria, carnes e massas com molhos amanteigados e apimentados.

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