RIO DE JANEIRO Guilherme Gerard é o novo chef executivo do restaurante asiático Spicy Fish Casa, especializada em comida coreana e japonesa, fica localizada em Ipanema, no Rio de Janeiro

A cozinha de base clássica e purista do chef Guilherme Gerard passa a integrar o menu do asiático Spicy Fish, restaurante localizado em Ipanema, Rio de Janeito.



O chef é o novo nome da casa, que tem como bases as cozinhas coreana e japonesa.



Com Gerard, as fronteiras gastronômicas do restaurante - aberto em 2021 - ganham novos horizontes, e os pratos passam também a ter influência de países como Tailândia, Índia e China.

Pratos especiais

Ainda sobre as novidades do Spicy, a cada semana pratos especiais estarão no cardápio, com três opções por período.









De 1º a 7 de maio, por exemplo, estará disponível um dumpling de camarão (R$ 78) - massa recheada com camarão e vegetais, cozida na água e finalizado com maionese de tinta de lula, chili crunch e nori

Samoussa (R$ 38) - pastel indiano frito recheado com couve-flor ao curry e servido com molho de amendoim e chili crunch - também integra o menu no período, além do sakana set (R$ 158) - peixe do dia grelhado na brasa sobre curry verde com legumes e servido com salada de vegetais crocantes com molho de ume e arroz.

Sakana Set | Crédito: Guiga Lessa/Divulgação



Sobre Guilherme Gerard

Com passagens por casas como Maní, Tuju, Tan Tan e Kotori, o chef Guilherme Gerard tem entre suas características principais a compreensão do perfil de cada restaurante criando, dessa forma, menus que refletem a identidade de cada restaurante.

Com formação em gastronomia, Gerard acumula, ainda, experiência em consultoria em Moscou e Miami. Ele também já esteve à frente do restaurante Berimbau, em Nova Iorque.



Além disso, temporadas em hotéis e restaurantes do Nordeste perfazem o currículo do chef, a exemplo do Ka Bru e do premiado Uxua, ambos em Trancoso (BA).

Ao longo da carreira, teve temporadas em diversos deles, como o Ka Bru e o premiado Uxua, ambos em Trancoso, na Bahia.

SERVIÇO

Spicy Fish

Endereço: Rua Maria Quitéria, 99, Ipanema, Rio de Janeiro

Instagram @spicyfish.oficial

Telefone: 21 3490-4335.

Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 12h à 00h. Sexta esábado, das 12h à 01h. Domingo, das 12h às 23h.

Capacidade: 108 lugares; Pet friendly

Formas de pagamento: dinheiro, pix e cartões de débito e crédito.

@spicyfish.af

