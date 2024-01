A- A+

VERÃO Spoleto lança campanha "Delícias de Verão" com proteína magra; confira menu Até 15 de março, restaurantes da rede servirão pratos com sobrecoxa de frango

Leia também

• Don Julio, o melhor restaurante carne do mundo, faz 'defesa' da cultura da Argentina

• El Preferido de Palermo: restaurante-patrimônio em Buenos Aires; conheça sua história

Com uma temporada de verão com temperaturas altas, como nunca antes vistas, a alimentação exerce papel fundamental para manter o organismo funcionando da melhor forma possível.

Optar por ingredientes leves é a estratégia mais comum. Em sua nova campanha, "Delícias de Verão", a primeira de 2024, a rede Spoleto agregou uma proteína bastante conhecida por ser leve e nutritiva, a a sobrecoxa de frango.

O menu especial está sendo servido até 15 de março e é composto por quatro pratos: salada Caesar com tiras de frango (R$ 25,90), fetuccine ao molho branco com tiras de frango (R$ 27,90), sobrecoxa com salada de massa (R$ 31,90) e sobrecoxa com spaghetti ao pomodoro (R$ 31,90).

“Pensando no aumento da temperatura, preparamos uma campanha que coloca lado a lado sabor e leveza. São refeições completas, com proteínas, e traz uma super novidade na casa, que são as sobrecoxas de frango. A campanha conta ainda com combos promocionais oferecendo comida e bebida a preços que cabem no bolso dos consumidores”, afirma Carolina Kinzel, gerente de marketing do Spoleto.

Mais informações aqui





Veja também

SÃO PAULO-ESPANHA A Casa do Porco realiza nova edição do Porco Mundi Espanha; conheça o evento