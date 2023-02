Starbucks abrirá primeira loja no Recife e mais duas cidades brasileiras. Veja quais

A- A+

A rede de cafeterias Starbucks anunciou, nesta segunda-feira (13), a sua primeira loja no Recife. A novidade faz parte do plano de expansão da marca, que também promete inaugurações em mais duas cidades brasileiras neste ano.





Na Capital pernambucana, o endereço da nova unidade ainda está em negociação. Por outro lado, a primeira loja da marca em Fortaleza (CE) ficará no piso térreo do Shopping Iguatemi Bosque Fortaleza. Já em Goiânia(GO), a unidade será inaugurada no Flamboyant Shopping, no piso um.

Segundo a diretoria da Starbucks no Brasil, as lojas deverão gerar mais de 140 empregos diretos, além de marca presença em 11 estados do Brasil, incluindo Bahia - com inauguração prevista em Salvador para o primeiro trimestre de 2023.

A promessa é de que os ambientes sigam a linha da rede conhecida ao redor do mundo. No menu, estão cafés preparados por baristas. As opções do menu vão desde a versão com blend feito com grãos brasileiros, das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, até produtos que combinam sobores de outros Países.

Os clientes dos novos estados também terão acesso ao programa de fidelidade Starbucks Rewards™, que oferece benefícios exclusivos para seus membros. Fazendo parte do programa, a cada R$ 3,50 gastos, o cliente receberá uma estrela para juntar e trocar por itens da loja. Por meio do aplicativo, também é possível antecipar pedidos e personalizar bebidas.

