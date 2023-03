A- A+

Sabores Starbucks chega a Pernambuco; confira o local escolhido para receber a franquia Com área de 271m², cafeteria contará com uma estrutura moderna com cardápio vasto de bebidas e alimentos, incluindo produtos exclusivos no Brasil

A primeira operação da Starbucks em Pernambuco já tem local definido para sediar a franquia: ficará localizada no andar térreo próxima à loja RiHappy, com 271m². A cafeteria será montada com uma estrutura moderna, com espaço para conexões, encontros e estação de trabalho. Ainda não há data prevista para a inauguração.



Um dos destaques será o cardápio vasto de bebidas e alimentos, incluindo produtos exclusivos no Brasil. Na loja, os clientes poderão apreciar cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, além de bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino®️, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo.



Também poderão ser encontrados blends de cafés especiais como o Starbucks®️ Brasil Blend, um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

“Além de ouvir as demandas do nosso público, o Shopping Recife está em constante movimento, buscando promover experiências em nosso empreendimento. A chegada de uma novidade como essa só reforça o nosso trabalho para fortalecer o mix e mostrar a força do equipamento como porta de entrada para grandes novidades em Recife”, aponta a superintendente do Shopping Recife, Renata Cavalcanti.

