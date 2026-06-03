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Sabores Sunset Esloveno estreia em Maria Farinha com gastronomia, vinhos e passeio de catamarã, sábado (6) Experiência internacional promove conexões, sabores e intercâmbio cultural às margens do Rio Timbó, neste sábado (6), das 13h às 19h, com reservas abertas

A primeira edição do Sunset Esloveno - experiência internacional criada para aproximar pessoas, culturas e histórias por meio da gastronomia, do vinho, do networking e de experiências sensoriais ao pôr do sol - ocupa o Villa Pier Gourmet, em Maria Farinha, neste sábado (6), das 13h às 19h, com reservas abertas.

Em um cenário à beira do Rio Timbó, o encontro convida o público a viver uma tarde de convivência, novas conexões e descobertas da cultura eslovena — reunindo convidados de diferentes trajetórias, áreas de atuação e nacionalidades em um ambiente de intercâmbio cultural e troca de experiências.



10 anos do Consulado

A programação integra as celebrações dos 10 anos do Consulado da Eslovênia em Pernambuco e busca apresentar ao público um pouco das tradições, sabores e hospitalidade eslovena de forma leve, acolhedora e acessível.



Inspirado no conceito de sunset experience, o evento contará com welcome drink, ambientação para networking, degustação da tradicional linguiça eslovena, buffet gastronômico internacional e o prato autoral “Encontro do Timbó”, criado pela chef Héllida Kelsch.

A receita é um arroz perfumado com cheiro-verde, leite de coco, peixe e camarões, servido como homenagem aos sabores e encontros que inspiram a experiência.



“Encontro do Timbó”, prato autoral criado pela chef Héllida Kelsch | Foto: Divulgação

Atrativos

Para quem optar pela modalidade Sunset Experience + Catamarã & Wine Tasting, a experiência inclui passeio de catamarã pelo Rio Timbó com degustação de vinhos eslovenos da vinícola Kabaj, selecionada quatro vezes entre as 100 melhores vinícolas do mundo pela Wine & Spirits Magazine, incluindo os tradicionais orange wines.



Durante a programação, os participantes também poderão conhecer o tradicional chope esloveno servido na chopeira, disponível para consumo opcional à parte.



As experiências possuem valores a partir de R$ 345, incluindo welcome drink, gastronomia, ambientação cultural e experiências de convivência. A modalidade com Catamarã & Wine Tasting terá valor de R$ 390. Também haverá opção de van executiva ida e volta (R$ 50), com embarque em pontos estratégicos da cidade.



A participação acontece mediante reserva antecipada, com vagas limitadas, pelo whatsapp (81) 98405-8110.



SERVIÇO:

Sunset Esloveno em Marinha Farinha

Quando: Sábado (6), das 13h às 19h.

Onde: Villa Pier Gourmet (Rua Rosa Martiniana de Paula, s/n (ou nº 266) - Maria Farinha, Paulista)

Informações: @villapiergourmet (link na bio)

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