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Sabores

Sunset Esloveno estreia em Maria Farinha com gastronomia, vinhos e passeio de catamarã, sábado (6)

Experiência internacional promove conexões, sabores e intercâmbio cultural às margens do Rio Timbó, neste sábado (6), das 13h às 19h, com reservas abertas

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Na foto, Mihael Margon, vice-presidente da Associação do Eslovenos no Nordeste e o empresário Carlos Queiroz, anfitrião do Villa Pier GourmetNa foto, Mihael Margon, vice-presidente da Associação do Eslovenos no Nordeste e o empresário Carlos Queiroz, anfitrião do Villa Pier Gourmet - Foto: Ivvan Matos/Divulgação

A primeira edição do Sunset Esloveno - experiência internacional criada para aproximar pessoas, culturas e histórias por meio da gastronomia, do vinho, do networking e de experiências sensoriais ao pôr do sol - ocupa o Villa Pier Gourmet, em Maria Farinha, neste sábado (6), das 13h às 19h, com reservas abertas.

Em um cenário à beira do Rio Timbó, o encontro convida o público a viver uma tarde de convivência, novas conexões e descobertas da cultura eslovena — reunindo convidados de diferentes trajetórias, áreas de atuação e nacionalidades em um ambiente de intercâmbio cultural e troca de experiências.
 

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10 anos do Consulado
A programação integra as celebrações dos 10 anos do Consulado da Eslovênia em Pernambuco e busca apresentar ao público um pouco das tradições, sabores e hospitalidade eslovena de forma leve, acolhedora e acessível.

Inspirado no conceito de sunset experience, o evento contará com welcome drink, ambientação para networking, degustação da tradicional linguiça eslovena, buffet gastronômico internacional e o prato autoral “Encontro do Timbó”, criado pela chef Héllida Kelsch.

A receita é um arroz perfumado com cheiro-verde, leite de coco, peixe e camarões, servido como homenagem aos sabores e encontros que inspiram a experiência.
 

“Encontro do Timbó”, prato autoral criado pela chef Héllida Kelsch | Foto: Divulgação

Atrativos
Para quem optar pela modalidade Sunset Experience + Catamarã & Wine Tasting, a experiência inclui passeio de catamarã pelo Rio Timbó com degustação de vinhos eslovenos da vinícola Kabaj, selecionada quatro vezes entre as 100 melhores vinícolas do mundo pela Wine & Spirits Magazine, incluindo os tradicionais orange wines.

Durante a programação, os participantes também poderão conhecer o tradicional chope esloveno servido na chopeira, disponível para consumo opcional à parte.

As experiências possuem valores a partir de R$ 345, incluindo welcome drink, gastronomia, ambientação cultural e experiências de convivência. A modalidade com Catamarã & Wine Tasting terá valor de R$ 390. Também haverá opção de van executiva ida e volta (R$ 50), com embarque em pontos estratégicos da cidade.

A participação acontece mediante reserva antecipada, com vagas limitadas, pelo whatsapp (81) 98405-8110.

SERVIÇO:
Sunset Esloveno em Marinha Farinha
Quando: Sábado (6), das 13h às 19h.
Onde: Villa Pier Gourmet (Rua Rosa Martiniana de Paula, s/n (ou nº 266) - Maria Farinha, Paulista)
Informações: @villapiergourmet (link na bio)

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