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Rio Grande do Sul Taça & Trufa une vinhos, espumantes e chocolates em roteiro enoturístico Experiência promovida pela Cooperativa Vinícola Garibaldi combina vinhos, espumantes e trufas artesanais

A Cooperativa Vinícola Garibaldi oferece, na Serra Gaúcha, a experiência enoturística ‘Taça & Trufa’, que propõe a harmonização entre vinhos, espumantes e chocolates artesanais.

A atividade ocorre no complexo da vinícola, localizado no centro de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, em um espaço instalado dentro de uma pipa de madeira centenária.

O projeto propõe um roteiro que inclui degustações orientadas que exploram combinações entre bebidas e trufas, com foco em equilíbrio de sabores.

Entre as opções recentemente incorporadas no roteiro, estão o espumante Garibaldi Viognier, servido com trufa artesanal de banana, e o vinho tinto Garibaldi VG Marselan, cuja intensidade harmoniza com trufa de chocolate meio amargo.

Também fazem parte da experiência, harmonizações como o espumante Garibaldi Prosecco com trufa de laranja e Garibaldi Pinot Noir com trufa de cereja.

Eleito duas vezes o melhor espumante do Cone Sul pelo concurso chileno Catad’Or World Wine Awards, o espumante Garibaldi Moscatel, preferência de muitos apreciadores, também integra a experiência sendo harmonizado com trufa à base de espumante.

Segundo o sommelier da cooperativa, André Luís Rech, as combinações são definidas por profissionais da casa, levando em conta características como acidez, dulçor e intensidade dos produtos. O processo considera, por exemplo, notas aromáticas do vinho e a composição das trufas para orientar as escolhas.

A atividade também conta com uma versão sem álcool, voltada a crianças e visitantes que não consomem bebidas alcoólicas. Nesse formato, as harmonizações são feitas com sucos de uva e espumantes sem álcool, mantendo os mesmos sabores das trufas.



As degustações ocorrem diariamente e têm duração média de 1h30. São realizadas mediante agendamento, com horários distribuídos ao longo da semana. O valor informado é de R$ 95 por pessoa, com opção reduzida, R$ 47,50, para a versão não alcoólica.

Os interessados podem realizar o agendamento pelos telefones (54) 3464-8104 ou (54) 9196-5577, pelo e-mail [email protected] ou pelas redes sociais @garibaldienoturismo e @coopvinicolagaribaldi.

*Com informações da assessoria de imprensa

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