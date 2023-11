A- A+

VINHO Taças decoradas à mão são opções de presente no fim do ano Marca pernambucana Bonjour Flores aposta na personalização artesanal

Uma boa dica para os presentes de final de ano são as taças de cristal decoradas, pintadas à mão, da marca pernambucana Bonjour Flores, com unidades na Zona Sul e na Zona Norte do Recife.

As taças para vinho tinto foram pintadas em duas versões: com o desenhod e um coração e com as frases "Bons amigos, muito amor" e "Vin, s'il vous plaît". Cada taça custa R$ 99.

A linha natalina da marca ainda inclui um porta panetone em madeira com estrelas à mão por Marcela Montenegro, uma das sócias da empresa.



A Bonjour Flores é especializada em elegantes arranjos com flores desidratas e utensílios para mesa.

SERVIÇO

Bonjour Flores

Onde: avenida Conselheiro Aguiar, 524, Pina - Recife; e rua do Futuro, 876B, Jaqueira - Recife

Instagram: @bonjour.flores

