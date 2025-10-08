Tan Tan, em São Paulo, é o único brasileiro listado entre os 50 melhores bares do mundo
Comandada pelo chef Thiago Bañares, a casa subiu de posição neste ano, alcançando o 24º lugar no ranking
O prêmio The World's 50 Best Bars anunciou, nesta quarta-feira (8), seu ranking anual de melhores bares do mundo. Pelo segundo ano consecutivo, o Tan Tan, em São Paulo, foi o único brasileiro presente na lista.
A casa comandada pelo chef Thiago Bañares ocupa a 24ª posição entre os 50 listados pela premiação. No ano passado, o bar havia alcançado o 31º lugar.
Desde 2021, o Tan Tan é listado no ranking do 50 Best. Aberto em 20215, o endereço une a alta coquetelaria e a culinária oriental.
Caio Carvalhaes assina como head bartender do estabelecimento, que renova periodicamente sua carta autoral de bebidas. Atualmente, seus frequentadores encontram por lá os coquetéis da coleção“Pour-Hibition”, com combinações de baixo teor alcoólico, mas que mantém ingredientes que se conectam à trajetória da casa.
Os vencedores do The World's 50 Best Bars de 2025 foram anunciados em cerimônia realizada em Hong Kong. Localizado na ex-colônia britânica, o Bar Leone alcançou a primeira colocação, seguido pelo Handshake Speakeasy, na Cidade do México, e pelo Sips, em Barcelona.
*Com informações da assessoria de imprensa.