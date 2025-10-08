Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PRÊMIO

Tan Tan, em São Paulo, é o único brasileiro listado entre os 50 melhores bares do mundo

Comandada pelo chef Thiago Bañares, a casa subiu de posição neste ano, alcançando o 24º lugar no ranking

Reportar Erro
Tan Tan, em São Paulo, combina coquetelaria e comida orientalTan Tan, em São Paulo, combina coquetelaria e comida oriental - Foto: Divulgação

O prêmio The World's 50 Best Bars anunciou, nesta quarta-feira (8), seu ranking anual de melhores bares do mundo. Pelo segundo ano consecutivo, o Tan Tan, em São Paulo, foi o único brasileiro presente na lista. 

A casa comandada pelo chef Thiago Bañares ocupa a 24ª posição entre os 50 listados pela premiação. No ano passado, o bar havia alcançado o 31º lugar. 

Desde 2021, o Tan Tan é listado no ranking do 50 Best. Aberto em 20215, o endereço une a alta coquetelaria e a culinária oriental.
 

Leia também

• Neste Dia do Nordestino (8), conheça alguns dos pratos mais representativos de cada estado

• Restaurante Patuá celebra 17 anos com trajetória que une Olinda à cozinha do litoral

• The Best Chef Awards divulga lista com os melhores chefs do mundo; saiba mais

Caio Carvalhaes assina como head bartender do estabelecimento, que renova periodicamente sua carta autoral de bebidas. Atualmente, seus frequentadores encontram por lá os coquetéis da coleção“Pour-Hibition”, com combinações de baixo teor alcoólico, mas que mantém  ingredientes que se conectam à trajetória da casa.

Os vencedores do The World's 50 Best Bars de 2025 foram anunciados em cerimônia realizada em Hong Kong. Localizado na ex-colônia britânica, o Bar Leone alcançou a primeira colocação, seguido pelo Handshake Speakeasy, na Cidade do México, e pelo Sips, em Barcelona. 

*Com informações da assessoria de imprensa. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter