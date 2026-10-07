Dois bares brasileiros estão entre os 50 melhores do mundo: Exímia e Tan Tan

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Foi anunciada ontem(7), na cidade de Milão, Itália, a lista dos 50 melhores bares do mundo, segundo o ranking The 50 Best Bars 2026, da qual constam duas casas brasileiras: o Exímia (20ª posição) e o Tan Tan (35º posição), ambos na cidade de São Paulo.



No Itaim Bibi

O Exímia tem as coqueteleiras assinadas por Márcio Silva, bartender experiente e conhecido pela criatividade e pela utilização de ingredientes brasileiros.



No site do The 50 Best Bars, o bar de coquetéis é destacado justamente pelo espírito explorador de Silva, que elevou a experiência do bar quase a um mergulho antropológico:



"Desde que se mudou, em 2026, para um espaço mais intimista no sofisticado bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, o Exímia elevou ainda mais seu conceito de brasileirismo. O nome, derivado do latim para “excelência”, traduz a proposta do Exímia como uma homenagem multissensorial à identidade e à antropologia brasileiras, assim como à biodiversidade indígena e regional — sem deixar de ser divertido.

Isso se deve à energia incansável e à paixão pelo país demonstradas por Márcio Silva. Ele comanda uma carta de drinques cuja estrutura clássica de coquetel ganha novos níveis a partir de sua investigação sobre a antropologia brasileira e a flora nativa, utilizando técnicas da ciência dos alimentos.

Entre os drinques autorais que carregam o coração e a alma do Brasil está o Eróica, de perfil marcante de uísque, preparado com uvaia, manga, camomila e água de coco.



Já o Minduim leva cachaça envelhecida em madeira de freijó, além de rum, saquê e pasta de amendoim preparada na casa.



A experiência pode ser apreciada no pequeno balcão de mármore, iluminado por letreiros fluorescentes com mensagens de incentivo em português", diz a resenha do 50 Best Bars.

No coração de Pinheiros

"Estar na lista já é um reconhecimento muito grande. Esse é um prêmio não só do Tan Tan, mas de toda toda a indústria que representamos no Brasil”, comentou Thiago Bañares, fundador e diretor critativo do asiático Tan Tan.



Bañares, que é chef de cozinha, inaugurou o Tan Tan em 2015 no coração do bairro de Pinheiros, inicialmente para ser uma casa de ramen, mas o faro apurado para conceituação de negócios na área de hospitalidade fez Bañares ajustar o rumo do estabelecimento e implementar a coquetelaria para ser protagonista tanto quanto a comida.



Não deu outra. O Tan Tan virou um case de sucesso pela coquetelaria de alto nível, experimental, mas sempre conectando o consumidor com as tendências do segmento.



Bañares atua como diretor criativo e Caio Carvalhaes como head bartender da casa - se você for um curioso pelo universo da coquetelaria, uma dica é: sente ao balcão do Tan Tan, puxe uma conversa com Caio e equipe, e eles vão te dar uma miniaula sobre o tema. A vibe da casa é incrível e o trabalho evolui a cada ano.



Consolidação

Presente na lista desde 2021, quando estreou em 87º lugar, a casa tem apresentado uma trajetória surpreendente. “Nesse período, só 34 bares se mantiveram na lista (considerando da 1ª à 100ª posição) em todas as cinco edições do período, sendo que o Tan Tan teve a segunda maior evolução histórica, ficando apenas dois pontos atrás do Himkok, de Osloˮ, analisa Thiago.



A resenha do 50 Best Bars confirma esse backgorund em sua resenha:



"Incorporando culturas asiáticas com naturalidade em todos os seus menus, o Tan Tan atrai simultaneamente apreciadores de licores, profissionais do mundo dos negócios e grupos de amigos que gostam de se divertir em São Paulo, metrópole que abriga a maior população japonesa fora do Japão.

O Tan Tan começou como uma casa de ramen idealizada pelo chef Thiago Bañares. Hoje, o bar adota uma divisão meio a meio entre drinques elaborados e petiscos saborosos (e, sim, ainda é possível pedir uma fumegante tigela de chashumen). A curiosidade de Bañares pela mixologia se transformou em paixão, e ele uniu os dois universos a partir de suas heranças chinesa e japonesa.



Os clientes podem se sentar no balcão do bar, acompanhando de perto o trabalho da equipe de bebidas, liderada por Caio Carvalhaes, ou no balcão da cozinha aberta, de onde é possível observar o movimento da equipe culinária. Há ainda mesas ao ar livre na movimentada rua de Pinheiros, além de sofás confortáveis para pequenos grupos."

O Tan Tan foi eleito o 35º melhor bar do mundo. Foto: Juliana Primon/Divulgação

SERVIÇO

Exímia Bar

Onde: Rua Manuel Guedes, 369, 2º piso, Itaim Bibi, São Paulo (SP)

Funcionamento: de terça a quinta, das 18h à 01h; sexta e sábado, das 18h às 02h; fechado domingo e segunda

Instagram: @eximiabar



Tan Tan

Onde: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros, São Paulo (SP)

Funcionamento: de terça a domingo, 19h às 23h; sábado, 12h às 16h e das 19h às 23h; fechado no último domingo do mês

Instagram: @tantannb

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