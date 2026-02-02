Ter, 03 de Fevereiro

Gastronomia

Tapa de Cuadril abre unidade no Plaza Shopping com novidades no cardápio; confira

Nova operação do restaurante dá início às comemorações da marca, que soma 14 anos de trajetória

Nova unidade incorporou opções com frutos do marNova unidade incorporou opções com frutos do mar - Foto: Divulgação

O Tapa de Cuadril abriu novo endereço no Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife. A novidade dá início às comemorações rumo aos 14 anos da marca conhecida pela oferta de cortes nobres de carne.

Desde a sua fundação em 2012, a proposta era na direção contrária ao esquema de rodízio para oferecer o serviço à la carte através de cortes argentinos e uruguaios, acompanhamentos autorais, além de uma curadoria de vinhos.

Na trajetória, há momentos como a chegada ao Shopping RioMar, em 2019. Já em 2021, houve o lançamento do Tapa Express, no Shopping Tacaruna.

Novidade
No novo endereço, a proposta é ter um ambiente intimista e que resgata a essência que marcou o início do restaurante.

Para isso, houve ampliação do menu com a inserção de massas, frutos do mar e releituras de clássicos internacionais, acompanhados por uma nova carta de vinhos.

Destaque também para a programação musical que acontece todas às sextas feiras, a partir das 20h, com o cantor Arthur Philipe, interpretando o melhor do Jazz e Blues.

Além disso, o Happy Hour opera todos os dias (segunda a sexta: 15h às 20h; sábado, domingo e feriados: 16h às 20h), com entradas para compartilhar e taças de vinhos custando R$ 12.

*Com informações da assessoria de imprensa!

_

