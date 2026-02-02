A- A+

Gastronomia Tapa de Cuadril abre unidade no Plaza Shopping com novidades no cardápio; confira Nova operação do restaurante dá início às comemorações da marca, que soma 14 anos de trajetória

O Tapa de Cuadril abriu novo endereço no Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife. A novidade dá início às comemorações rumo aos 14 anos da marca conhecida pela oferta de cortes nobres de carne.

Desde a sua fundação em 2012, a proposta era na direção contrária ao esquema de rodízio para oferecer o serviço à la carte através de cortes argentinos e uruguaios, acompanhamentos autorais, além de uma curadoria de vinhos.



Na trajetória, há momentos como a chegada ao Shopping RioMar, em 2019. Já em 2021, houve o lançamento do Tapa Express, no Shopping Tacaruna.



Novidade

No novo endereço, a proposta é ter um ambiente intimista e que resgata a essência que marcou o início do restaurante.

Para isso, houve ampliação do menu com a inserção de massas, frutos do mar e releituras de clássicos internacionais, acompanhados por uma nova carta de vinhos.

Destaque também para a programação musical que acontece todas às sextas feiras, a partir das 20h, com o cantor Arthur Philipe, interpretando o melhor do Jazz e Blues.



Além disso, o Happy Hour opera todos os dias (segunda a sexta: 15h às 20h; sábado, domingo e feriados: 16h às 20h), com entradas para compartilhar e taças de vinhos custando R$ 12.



*Com informações da assessoria de imprensa!

