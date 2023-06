Taste São Paulo Festival anuncia restaurantes e abre venda de ingressos; saiba mais

A- A+

Estão abertas as vendas de ingressos para o Taste São Paulo Festival, que integra o maior festival gastronômico do mundo. A 7ª edição na capital paulista acontece nos dias 18, 19, 20 e 25, 26 e 27 de agosto (sextas-feiras aos domingos) no Parque Villa-Lobos. Os ingressos já estão disponíveis no site do evento.

O ingresso garante acesso a todo o festival, bares e restaurantes, diversas experiências, shows de música ao vivo e com DJ, intensa programação com aulas práticas de culinária com os chefs nos espaços de conhecimento, preparo e degustação dos pratos feitos, bem como degustação de vinhos, drinques, cafés, atrações para toda a família e para a criançada, interação e brincadeiras nos estandes. O valor do ingresso é a partir de R$ 60 (1º lote).

Novidades

Entre as novidades desta edição, estão os ingressos especiais com benefícios, serviços e experiências extras inclusas que vão desde bar e mesa exclusivos, espumante, espaço corporativo para 8 pessoas, ponto extra de recarga do cartão a sanitários e estacionamento privativo. Mais informações no serviço abaixo e no site.

As famílias e crianças também terão novos espaços com atividades e muita diversão que vai proporcionar “mão na massa” para os futuros chefinhos com aulas especiais no Papo na Cozinha com receitas descomplicadas para pais e filhos, o espaço exclusivo assinado pelo Zunia Parque e Festas e uma série de atividades lúdicas prometem animar a criançada e despertar a curiosidade em torno do universo culinário.

Os pais que quiserem degustar o evento com mais calma poderão deixar os filhos no espaço kids assinado pelo Zunia, com brinquedo inflável gigante e atividades, além de oficinas disponíveis para venda, como mini confeiteiro, festival das cores, slime, oficina de tie dye e bijuterias. O ambiente contará com monitores especializados para garantir a segurança e a diversão da galerinha. Os valores das oficinas são adicionais ao ingresso e partem de R$ 35.

Restaurantes confirmados

O festival anunciou os restaurantes que participam da edição com a proposta de unir clássicos a novidades; cozinha brasileira a cozinhas internacionais; indo do fine dining a conceitos mais despojados.



São eles: Aizomê, Animus, Barú Marisqueria, Bráz Trattoria, Carole Crema, Casa Rios, Chez Claude, Fasano, Grupo EME (Ema e Matilda), Jiquitaia, Komah, Le Jazz, Make Hommus, Maremonti, Mocotó, NB Steak, Nelita (com Mag Market e Riso.e.ria), Trattorita Evvai, Vista, Z-Deli, nos dois fins de semana.



Participando por um fim de semana, com alternância, serão: Caramelo, Lucas Corazza, Metzi, Ping Yang, Preto Cozinha, Quincho e, como restaurante parceiro-social, o Da Quebrada. E, entre os bares de coquetéis, Astor, Guarita e Mocotó. Este ano serão 31 estabelecimentos, entre restaurantes e bares badalados de São Paulo.

Cada restaurante oferece pelo menos quatro pratos em porções que permitem provar mais de uma opção, sendo três deles parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado exclusivamente para o Taste São Paulo Festival. A proposta do festival é oferecer porções menores para que o público possa provar mais delícias, incluindo opções vegetarianas e veganas. Os preços dos pratos variam de R$ 20 a R$ 45.

Os apaixonados por comida e pela cultura gastronômica poderão apreciar mais de 100 pratos, entre entradas, principais, sobremesas. Os visitantes irão provar criações de chefs badalados dos principais restaurantes da cidade, em variados estilos e propostas, tudo acompanhado pelos melhores drinques.



Entre uma degustação e outra, vão aprender a preparar deliciosas receitas, ensinadas por grandes chefs nos espaços de conhecimento, e levar um pouco dessa experiência como inspiração para o seu dia a dia. Tudo regado a boa música, com bandas e DJs tocando rock, jazz, blues e MPB durante o festival.

Nova localização – Parque Villa-Lobos

O Parque Villa-Lobos vai proporcionar maior espaço, beleza natural e fácil acesso. Serão mais de 50 mil m², quase o triplo da edição anterior, com área kids completa, os estabelecimentos, novos espaços de conhecimento com aulas e atividades para toda a família; além de shows musicais, degustação e empório com expositores e compras de produtos premium.



O Taste São Paulo Festival é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Santander apresentam. Patrocínio máster: Tanqueray, Smirnoff, Baden Baden, Claro. Patrocínio: Getnet, Electrolux, Nespresso, Shell. Apoio: Cacau Show, Tirolez, Coca-Cola Sem Açúcar, PremieRpet®, Barilla, Copa Energia, Grand Cru, Mitre Experience, Webmotors, Andorinha, Physalis, Zero-Cal, Casa Riachuelo, Águas Prata. Produção: IMM. Realização: Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

A realização do festival torna-se possível com empenho máximo de toda a equipe e patrocinadores que desde o início priorizam a realização de um evento que une qualidade, diversão e responsabilidade.

Sobre o Santander e a Gastronomia

O Santander atua próximo a toda cadeia empreendedora do setor gastronômico, desde o produtor rural até o consumidor final, passando também pelos bares e restaurantes de todo o país que trabalham com o banco. Com amplo incentivo à gastronomia, o Santander segue atrelando sua marca aos principais eventos do segmento no país, em diversas cidades de todas as regiões.

O Farol Santander São Paulo é considerado um centro de cultura, lazer, turismo e gastronomia. No subsolo do edifício, onde o cofre do Banco do Estado de São Paulo operava, está instalado o Bar do Cofre SubAstor. Já no 28º andar, foi inaugurado em outubro de 2021 o Boteco do 28 por Bar da Cidade, com um menu que faz referência à culinária da antiga Paulistânia. Os Cafés do Hall e do Mirante por Mário Azevedo Gastronomia e a escola Cozinha do 31 por Accademia Gastronomica completam o roteiro de um dos principais pontos turísticos da capital paulista.

Já no Farol Santander Porto Alegre, o subsolo do histórico edifício conta como Kofre Café e o recém-inaugurado restaurante Moeda.

Sobre a IMM - realizadora do festival

Há cerca de dez anos no mercado, a IMM é uma empresa brasileira controlada pela companhia de investimento e desenvolvimento de Abu Dhabi, Mubadala Development Company, e possui uma parceria estratégica com a empresa americana WME | IMG, que atua nas áreas de Mídia, Esporte e Entretenimento.



A IMM é referência em entretenimento ao vivo, para público e marcas, e seu portfólio é o maior diferencial. Responsável por eventos como Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul aos musicais da Broadway, passando pelo Cirque du Soleil, pelo melhor festival de restaurantes do mundo, o Taste Festivals, pelo GO CUP, o maior torneio de futebol infantil do mundo e pelos super consagrados SPFW e São Paulo Oktoberfest.



Serviço – Taste São Paulo Festival

Datas: 18, 19, 20 e 25, 26 e 27 de agosto (sextas-feiras aos domingos)

Local: Parque Villa-Lobos

Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo

Horários: Sextas-feiras – 17h às 23h

Sábados - duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h)

Domingos - Sessões únicas - das 12h às 20h

Informações: https://brasil.tastefestivals.com/

Ingressos: Compre aqui



Taste Pass – 1º Lote

Serviços inclusos:

01 entrada;

Participação nas aulas práticas e oficinas nos espaços de conhecimento, mediante a inscrição no local;

Shows ao vivo, atividades, degustação e interação.

Dias / Preços

Sextas-feiras – R$ 60,00 (inteira)

Sábados – Sessões inteiras – R$ 80,00 (inteira)

Sábados – Taste Sunset - entrada a partir das 18h – R$ 70,00 (inteira)

Domingos – R$ 80,00 (inteira)

*Crianças com 1 ano ou menos: entrada gratuita

*Crianças entre 2 e 10 anos: R$ 10,00

Taste Together

Compra de ingressos em grupo de amigos e/ou familiares com 20% de desconto na compra de 4 ou mais ingressos.

Ingresso VIP – 1º Lote

Uma novidade que proporciona experiência exclusiva e diferenciada, veja os serviços e benefícios inclusos:

01 entrada por dia;

01 taça de espumante por dia;

Sitting extra;

Bar exclusivo;

Banheiro Exclusivo;

Ponto extra de recarga de cartão.

Dias / Preços

Sextas-feiras – R$ 300,00

Sábados – Sessões inteiras - R$ 330,00

Sábados – Sunset – R$ 300,00

Domingos – R$ 330,00

Full Experience

Ingresso destinado para venda corporativa e de relacionamento, veja os serviços exclusivos:

Entrada para 08 pessoas por dia;

02 espumantes por dia,

Mesa exclusiva;

01 Garçom + 01 delivery + Louça

Bar exclusivo

Banheiro Exclusivo

Gift bag Taste

02 vagas de estacionamento por dia

Ponto extra de recarga do cartão Cashless

Interessados, entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

Classificação etária: 16 anos. A entrada de menores de 16 (dezesseis) anos somente será permitida se comprovadamente acompanhados dos responsáveis legais, que deverão permanecer no local do evento enquanto o menor estiver presente. Esta determinação, assim como a classificação etária, está sujeita a alteração nos termos do Alvará a ser expedido pelo Juiz de Direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso.

Descontos e promocionais

Condições Desconto Santander 30%: Clientes Santander têm 30% de desconto não-cumulativo com meia-entrada ou outros descontos. As condições promocionais são válidas para compras feitas com cartão de crédito Santander para até 4 ingressos por CPF, por sessão, para todos os dias do evento. A quantidade de ingressos promocionais é limitada. Consulte a disponibilidade no momento da aquisição. Quantidade de ingressos por CPF: até 4 ingressos por dia, sendo apenas 2 meias, máximo de 12 para todo o evento.





