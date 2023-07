A- A+

Festival Taste São Paulo reúne os chefs mais famosos do Brasil; saiba onde e quando Evento, na cidade de São Paulo, terá programação com grandes chefs, drinques e música

A edição brasileira do maior festival gastronômico do mundo esta marcada para acontecer nos dias 18, 19, 20 e 25, 26 e 27 de agosto, no Parque Villa-Lobos, na capital paulistana. O Taste São Paulo Festival, apresentado pelo Santander Brasil, terá programação com operações dos principais restaurantes, e cozinheiros de São Paulo e internacionais, aulas-show e experiências exclusivas.

Segundo a organização, serão 31 estabelecimentos vendendo pratos clássicos e criações mais autorais, reunindo cozinha brasileira a cozinhas internacionais. Para os foodies de plantão, o time escalado para marcar presença nesta edição do Taste vai arrancar suspiros: Aizomê, Animus, Barú Marisqueria, Bráz Trattoria, Carole Crema, Casa Rios, Chez Claude, Fasano, Grupo EME (Ema e Matilda), Jiquitaia, Komah, Le Jazz, Make Hommus, Maremonti, Mocotó, NB Steak, Nelita (com Mag Market e Riso.e.ria), Trattorita Evvai, Vista, Z-Deli, nos dois fins de semana. Participando em um fim de semana, com alternância, serão: Caramelo, Lucas Corazza, Metzi, Ping Yang, Preto Cozinha, Quincho e, como restaurantes parceiros-sociais, o Da Quebrada e a Casa Diversa. Entre os bares de coquetéis estão assinaturas de peso como Astor, Guarita e Mocotó.

Como funciona?

Cada restaurante vai oferecer cardápio com, no mínimo, quatro pratos, em porções individuais, estimulando, claro, que os visitantes explorem a maior quantidade possível de pratos nos estandes. Os preços vão variar de R$ 20 a R$ 45. Haverá opções de entradinhas, pratos principais e sobremesas.

Os restaurantes participantes

Aizomê – O Aizomê nasceu em 2007 e, desde então, vem consolidando cada vez mais sua presença na cena gastronômica não apenas de SP, mas do Brasil. Telma Shiraishi, cozinheira estudiosa das tradições, mas sempre atualizada com o que acontece no Japão e no Brasil, é quem comanda a matriz do Aizomê, nos Jardins, e sua filial, na Japan House, da Avenida Paulista. Além disso, ela é a chef da cozinha do consulado japonês em São Paulo.

Animus – A chef Giovanna Grossi é mais do que uma revelação da cozinha brasileira. É um talento já consagrado, e em franca ascensão. Nascida em Jaú e criada em Maceió, teve sua formação na Europa e participou, como representante do Brasil, do prestigiado concurso internacional Bocuse D’Or. Em 2019, de volta a São Paulo, ela abriu o Animus, imprimindo um olhar autoral a pratos de múltiplas influências.

Chez Claude – Claude e Thomas Troisgros estão sempre em destaque na cena gastronômica do Rio de Janeiro e de São Paulo. Seu Chez Claude, no Itaim, mantém a trilha de sucesso. Atualmente sob o comando do chef Fábio Guimarães, a casa conquistou os paulistanos com os clássicos de Claude, que unem harmonicamente os sabores do Brasil e da França.

Bráz Trattoria – A Bráz, uma das grandes grifes do País quando o tema é pizza, nasceu há 25 anos. Sempre inquieta, expandiu seu horizonte culinário na direção das massas e outras especialidades italianas com a criação da marca Bráz Trattoria, em 2014. Dedicada a clássicos e a versões modernizadas de vários pratos da cucina, a Bráz Trattoria, sob o comando do chef Marcelo Tanus, retorna ao Taste, depois de ter participado de versões anteriores.

Maremonti – Sob o comando dos restaurateurs Arri Coser e Gilson Belusso, a Maremonti se desdobra em duas vertentes: a pizzaria, com receitas ao estilo paulistano e ao estilo napolitano; e a trattoria, com preparações regionais italianas. E é a face pizzaria do restaurante que participa pela terceira vez do Taste.

Barú – O Barú tem sido um dos grandes sucessos do Taste de sua primeira participação, em 2019. O restaurante do chef Dagoberto Torres (cujo nome homenageia sua terra natal, a Isla Barú, no Caribe colombiano) tornou-se referência em peixes, moluscos e crustáceos, e destaca sabores e técnicas que remetem à Colômbia (e ao Peru).



Carole Crema – A chef Carole Crema é bem conhecida pelos fãs do programa “Que Seja Doce”, no GNT, no qual avalia as criações dos confeiteiros competidores. Porém, muito antes de aparecer na TV por assinatura, Carole Crema já era uma consagrada cozinheira, confeiteira e professora de culinária em São Paulo.

Casa Rios – Localizado no Tatuapé, longe do circuito Pinheiros-Itaim-Jardins, o Casa Rios vem conquistando clientela fiel e reconhecimento gastronômico desde sua reabertura em 2021 (embora a história tenha começado em 2016, quando o restaurante chamava apenas Rios). Comandada pelo chef Rodrigo Aguiar, a casa faz uma cozinha de produto, valorizando ingredientes nacionais, preparações tradicionais e trabalhando em especial com a grelha.

Fasano – Sucesso no Taste desde a primeira edição, a famosa grife gastronômica de Gero Fasano está presente não apenas nas principais capitais brasileiras, mas no exterior: a casa brilha também em Nova York. Transitando entre a cozinha clássica italiana e pratos mais despojados (com marcas como a Trattoria e o Gero Panini), o Fasano já faz parte da história do Taste. Seu tiramisù, por exemplo, é um dos itens mais vendidos em todas as edições do evento (a sobremesa não faltará em 202).

Trattorita Evvai – O chef Luiz Filipe Souza é conhecido por seu fervor criativo e por seus menus autorais servidos no premiado Evvai, sempre com influências italianas e apresentações esmeradas. Também já mostrou seu talento com as pizzas, no Evvita. Agora, o chef retorna ao Taste com um outro conceito, apresentado em primeira mão para o evento: o Trattorita Evvai, instalado numa casa vizinha ao Evvai.

Ema + Matilda – Criativa e inquieta, empresária de grandes êxitos, a chef Renata Vanzetto está no mercado paulistano desde 2009 e fez sua estreia no Taste em 2021 (embora sempre tivesse dado aulas nas edições anteriores). Agora, ela retorna ao evento participando nos dois fins de semana, e com uma proposta diferente: no primeiro fim de semana, o destaque é a cozinha do Ema. No segundo, a do Matilda.

Jiquitaia – Com mais de uma década de vida, o restaurante dos irmãos Marcelo Correa Bastos e Nina Correa Bastos está maduro, com estilo cada vez mais definido, mas incessantemente propondo novidades. Os pratos de estilo brasileiro, porém sempre abertos a influências internacionais, ganharam o reforço do sabor da brasa – e é essa linguagem de cozinha que o chef Marcelo leva ao Taste.

Mocotó – No ano em que completa 50 anos, o restaurante do chef Rodrigo Oliveira, agora também apresentador do Masterchef, parece mais vigoroso do que nunca. Segue mantendo as tradições da cozinha nordestina, sempre na Vila Medeiros, zona norte, mas continua inovando no cardápio e abrindo espaço para iniciativas de alto impacto social, como a Quebrada Alimentada, com a produção de refeições para famílias carentes da região. Rodrigo Oliveira, que no ano retrasado inaugurou o Caboco, em Los Angeles, e, neste ano, abriu um novo Mocotó na Vila Leopoldina.

Vista + Selvagem – Depois de anos de sucesso no terraço do Museu de Arte Moderna, em frente ao Parque Ibirapuera, o Vista expandiu sua cozinha brasileira moderna também para os Jardins, com uma filial aberta há poucos meses. As novidades vão além: Tuca Mezzomo agora é o chef da casa, junto com Pedro Oliveira. Mas o restaurante segue apresentando uma comida brasileira moderna.

Komah – A cultura coreana tem ganhado cada vez mais espaço, mundialmente. E um dos pilares dessa expansão é a gastronomia. Em São Paulo, onde especialidades como kimchi e bibimbap tornam-se cada vez mais difundidas, o restaurante Komah vem assumindo a dianteira na divulgação de pratos de sabor instigante e apelo universal. O restaurante, fundado no bairro da Barra Funda e, atualmente, comandado pelo chef Daniel Park Lee.

Le Jazz – Sempre lotado e vibrante há quase 14 anos, o mais famoso bistrô de São Paulo nunca se desviou da proposta de recriar com fidelidade as receitas dos pequenos restaurantes parisienses, sempre com atenção ao sabor e à qualidade dos produtos. Participante do Taste desde a primeira edição, o restaurante do chef Chico Ferreira vem conquistando o apetite dos fãs do evento com pratos como steak tartare.

Make Hommus – Os sabores que vão da Turquia ao Irã, passando por Líbano, Israel e outros países da região: este é o vasto território culinário do chef Fred Caffarena, que não tem ascendência árabe nem turca. Pesquisador incansável e cozinheiro de talento, ele ajudou a transformar o homus, já popular como guarnição, num prato principal, de grande sucesso em São Paulo.

NB Steak – Pontos precisos, cortes suculentos, qualidade a toda prova: este é NB Steak. Arri Coser e Gilson Belusso comandam o restaurante que revolucionou o rodízio de carnes, aproximando-o do conceito de menu-degustação. Coser é um dos grandes nomes da história do churrasco, não só no país, mas no mercado norte-americano. O NB foi fundado em Porto Alegre e chegou a São Paulo em 2013.

Nelita + Mag Market + riso.e.ria – Não é exagero dizer que Tássia Magalhães, hoje, é uma das estrelas da gastronomia do Brasil. Cozinheira em constante evolução, ela é sócia de vários restaurantes e é a força criativa por trás de uma série de casas de diversos estilos. Tássia demonstra cada vez mais competência criativa no Nelita, seu restaurante autoral de inspiração italiana, além de se destacar com os pães e doces do Meg Market e os arrozes do riso.e.ria.

Z Deli – A Z Deli Sandwich Shop é descendente de um clássico da cozinha judaica em São Paulo, a Z Deli Delicatessen, com mais de 40 anos. Fundada em 2011 por Julio Raw, com foco em sanduíches e pratos rápidos, de caráter cosmopolita, que poderiam estar em qualquer grande capital do mundo, a Z Deli “caçula” está presente em unidades nos Jardins, em Pinheiros e no Centro. Especialista em carnes, o chef Julio Raw participa do Taste pela segunda vez.

Da Quebrada – Produtos orgânicos sazonais, comprados de agricultores locais, e uma proposta altamente inclusiva, ressaltando o poder da gastronomia como ferramenta de transformação social. Este é o espírito do Da Quebrada, restaurante-escola criado por Edson Leite e Adélia Rodrigues, da Gastronomia Periférica, e comandado pelo chef Raul Godoy. Quem trabalha no restaurante são os estudantes formados pelo projeto social e, no cardápio, o Da Quebrada destaca pratos para o almoço e sua versão do brunch, o chamado cafoço – e sempre defendendo o aproveitamento total de ingredientes e práticas sustentáveis. No Taste, o restaurante vai apresentar um de seus sucessos, a feijoada vegana, além de vegetais preparados na grelha, entre outras coisas.

Lucas Corazza – O talento do pâtissier paulistano Lucas Corazza é conhecido por seus programas no GNT (Que Seja Doce e Quanto Vale Esse Doce) e por sua produção de conteúdo na internet, principalmente no Instagram. Porém, quem ainda não provou da qualidade dos doces do chef, terá uma oportunidade única no Taste. Ele vai participar do primeiro fim de semana, com criações deliciosas como o choux cream de banoffee, a origem (torta de três chocolates) e muitas outras opções.

Ping Yang – Maurício Santi é o grande expert da cozinha tailandesa no Brasil. O chef morou por anos no país asiático, conhece todas as suas regiões, fala o idioma, trabalha e estuda este estilo culinário há vinte anos. Depois de passar por vários restaurantes na Tailândia e no Brasil, o chef finalmente abriu uma casa que traduz toda sua bagagem. O ainda novo Ping Yang tem lotado diariamente, com comensais em busca de seu cardápio que contempla do cru aos grelhados, sempre com sabores fiéis às referências originais.

Preto Cozinha – O chef Rodrigo Leite, nascido em Salvador, tem formação de advogado. Mas, apaixonado pela gastronomia, enveredou pela pesquisa da cozinha de seu estado natal, com um projeto claro: desvendar e homenagear os sabores da Bahia, mas sem repetir meramente a tradição. No Preto Cozinha, aberto no ano passado, ele conseguiu expressar no prato a essência de sua filosofia: reinterpretar memórias e ingredientes, dando uma nova roupagem a especialidades que evocam Salvador, mas que combinam perfeitamente com a urbanidade de São Paulo.

Metzi e Taqueria Atzi – Um restaurante que passa longe da comida tex-mex e das caricaturas. No Metzi, os chefs Luana Sabino, brasileira, e Eduardo Ortiz, mexicano, praticam uma cozinha fiel aos princípios mexicanos, mas com muitos toques autorais e técnica refinada. E com especial atenção ao uso de ingredientes brasileiros, valorizando o frescor e o prazer de executar pratos cheios de notas surpreendentes e texturas que instigam a mastigação.

Quincho – A cozinha da chef Mari Sciotti é potente e delicada. Diversificada e precisa. Séria e divertida. E ela consegue tudo isso dando protagonismo aos vegetais. Mari abriu o Quincho em 2018, na Vila Madalena e, desde então, tem conquistado cada vez mais clientes em busca de seus pratos saborosos, bem temperados – um verdadeiro antídoto para quem ainda não percebeu as possibilidades da cozinha vegetariana.

Caramelo – Confeiteiro, professor, criador de técnicas: Pedro Frade é isso tudo e um pouco mais. Chef-pâtissier responsável pelo complexo Vila Anália, ele vai levar ao Taste, no segundo fim de semana, as delícias de sua nova marca, a confeitaria Caramelo. Mestre do entremet, especialidade de origem francesa com várias camadas e texturas, Pedro vai apresentar no evento diversas versões da sobremesa.

Casa Diversa – A ONG criada no ano passado tem um restaurante-escola, onde oferece formação em alimentos e bebidas para pessoas LGBTQIA+ egressas do sistema penitenciário. A iniciativa visa proporcionar qualificação profissional e ainda facilitar (e monitorar) a contratação das alunas e alunos em estabelecimentos de vários estilos. A ONG vem construindo parcerias com prestigiados restaurantes e chefs de São Paulo. E, em sua participação no Taste, a Casa Diversa irá mostrar a proposta gastronômica da escola: trabalhar com ingredientes de pequenos produtores, em receitas de inspiração brasileira. A sobremesa será de autoria da premiada confeiteira Marília Zylbersztajn.

Astor – O Astor, com seu ar cosmopolita, se define como um bar boêmio. É uma boa descrição para uma casa que, desde 2001, atrai paulistanos e turistas em busca de seus pratos clássicos revisitados e, especialmente, sua coquetelaria, entre as melhores da cidade. De um tradicional negroni a inovações que, volta e meia, incorporam sabores bem brasileiros.

Guarita – Um dos mais prestigiados bares de São Paulo, sob o comando do chef Greigor Caisley e do bartender Jean Ponce, o Guarita faz sucesso na Vila Madalena desde 2016. Ponce, expert em bebidas com larga trajetória no mercado, prima pelo equilíbrio, tanto na execução de drinques clássicos como na criação de sugestões autorais – e sempre com um olhar muito atento à coquetelaria e aos produtos de raiz brasileira.

Bar do Mocotó – Rodrigo Oliveira e seu Mocotó atraem uma multidão de fãs à Vila Medeiros não apenas com seus pratos de raiz nordestina, sempre com toques modernos. Mas também com as bebidas: os drinques do Mocotó, mais e mais, vem ganhando a atenção especialmente daqueles que se interessam por uma coquetelaria de matriz genuinamente brasileira. Referência nas caipirinhas, o Bar do Mocotó tem expandido sua carta de bebidas em várias direções, entre clássicos e novidades autorais. Quem comanda o balcão do bar é Ney Albuquerque.

SERVIÇO

Taste São Paulo Festival

Quando: 18, 19, 20 e 25, 26 e 27 de agosto

Onde: Parque Villa-Lobos (São Paulo)

Horários: sextas-feiras - 17h às 23h; sábados - duas sessões - 12h às 23h (Taste Sunset - 18h às 23h) e domingos - sessões únicas - das 12h às 20h; a proramação também oferece shows ao vivo e discotecagem de DJs

Preço do Taste Pass (1º Lote):

Sextas - R$ 60 (inteira)

Sábados - Sessões inteiras - R$ 80 (inteira)

Sábados - Taste Sunset - entrada a partir das 18h - R$ 70 (inteira)

Domingos - R$ 80 (inteira)

*Crianças com 1 ano ou menos não paga/ crianças entre 2 e 10 anos - R$ 10

Programação completa e ingressos aqui

