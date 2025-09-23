A- A+

Gastronomia Tempero da Fazenda abre nova operação no Shopping Recife; confira os detalhes Restaurante oferece gastronomia regional variada, na praça de alimentação do shopping, em Boa Viagem

O restaurante Tempero da Fazenda abriu nova operação, na praça de alimentação da 4ª etapa do shopping Recife, em Boa Viagem, ao lado do Game Station.

O serviço principal é o de bufê, com o peso custando R$ 11.69 por cada 100g. A diversidade dos itens chama atenção. São 25 opções de pratos frios e saladas, 80 pratos quentes e 25 sobremesas, que são preparados diariamente.

A marca também oferece 14 opções de pratos executivos, a partir de R$24,90, que oferecem proteína e três guarnições. As opções incluem carnes vermelhas, frango, peixe e carne suína.

À noite, destaque para as seis variedades de sopas e caldos, servidos com porção de torradas, além de pratos doces, massas, proteínas, saladas, diferentes tipos de feijões, arroz, bolos e café com leite.

Segundo o restaurante, o bufê oferece 10% de desconto para funcionários do shopping e de empresariais da região. Válido apenas para o bufê por peso.

