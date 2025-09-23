Terceiro Festival do Morango, em Brejo da Madre de Deus, será de 26 a 28 de setembro; confira
Aulas com chefs de cozinha e concurso de receita com a fruta serão atrações do evento gratuito
Entre os dias 26 e 28 de setembro, o município Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, vai reallizar a 3ª edição do Festival do Morango.
A programação incluirá feira de gastronomia e artesanato, shows, sessões de cinema, tudo com acesso gratuito.
Uma das atividades do evento são as aulas-show com os chefs do Instituto Cesar Santos.
“Cada festival que participamos é uma oportunidade de levar nossas experiências e conhecer ainda mais as riquezas que temos em cada região do nosso estado”, destaca Cesar Santos, presidente do Instituto.
Concurso
Além das aulas-show, também será escolhida a receita com morango que mais representativa do evento. A ação vai reunir vários estabelecimentos que receberam consultorias dos chefs do instituto.
A partir da escolha popular, os três pratos mais votados serão submetidos a um júri técnico composto por chefs do Instituto Cesar Santos, que selecionará a receita vencedora, além do segundo e terceiro colocados, que receberão certificado e premiação.
A ação é promovida pela Prefeitura Municipal, Sebrae e Instituto Cesar Santos.
Programação de aulas-show
26/9
18h - Aula-show com o chef Rogério Ribeiro
19h30 - Aula-show com o chef Atilio Leite
27/9
16h - Aula-show com a chef Ana Amélia
18h - Aula-show com o chef Adriano Oliveira
28/9
16h - Aula-show com a chef Anna Corinna
17h30 - Aula-show com o chef Mardoneo Bernardino
*Com informações da assessoria de imprensa