BREJO DA MADRE DE DEUS Terceiro Festival do Morango, em Brejo da Madre de Deus, será de 26 a 28 de setembro; confira Aulas com chefs de cozinha e concurso de receita com a fruta serão atrações do evento gratuito

Entre os dias 26 e 28 de setembro, o município Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, vai reallizar a 3ª edição do Festival do Morango.

A programação incluirá feira de gastronomia e artesanato, shows, sessões de cinema, tudo com acesso gratuito.

Uma das atividades do evento são as aulas-show com os chefs do Instituto Cesar Santos.

“Cada festival que participamos é uma oportunidade de levar nossas experiências e conhecer ainda mais as riquezas que temos em cada região do nosso estado”, destaca Cesar Santos, presidente do Instituto.



Concurso

Além das aulas-show, também será escolhida a receita com morango que mais representativa do evento. A ação vai reunir vários estabelecimentos que receberam consultorias dos chefs do instituto.

A partir da escolha popular, os três pratos mais votados serão submetidos a um júri técnico composto por chefs do Instituto Cesar Santos, que selecionará a receita vencedora, além do segundo e terceiro colocados, que receberão certificado e premiação.

A ação é promovida pela Prefeitura Municipal, Sebrae e Instituto Cesar Santos.

Programação de aulas-show

26/9

18h - Aula-show com o chef Rogério Ribeiro

19h30 - Aula-show com o chef Atilio Leite

27/9

16h - Aula-show com a chef Ana Amélia

18h - Aula-show com o chef Adriano Oliveira

28/9

16h - Aula-show com a chef Anna Corinna

17h30 - Aula-show com o chef Mardoneo Bernardino



*Com informações da assessoria de imprensa

