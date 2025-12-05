A- A+

revista Terroir Nordeste é nova revista de gastronomia do Recife, com lançamento em 9 de dezembro O premiado chef Onildo Rocha será o primeiro homenageado do editorial gastronômico

Está marcado para 9 de dezembro o lançamento da revista Terroir Nordeste, a partir das 18h30, no jardim do Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), durante evento que terá como destaque o chef paraibano Onildo Rocha, atualmente à frente do complexo gastronômico Notiê Priceless, em São Paulo.

Segundo o corpo editorial da revista, "a Terroir Nordeste nasce com a missão de documentar e conectar gastronomia, vinhos, produtores e cultura do território nordestino, com reportagens, análises e perfis que revelam o novo ciclo de excelência da região. Sua primeira edição também homenageia outros nomes e atores fundamentais do ecossistema produtivo nordestino".

Na ocasião, o chef Onildo Rocha irá apresentar um prato exclusivo para a edição inaugural da revista: caju confitado no tucupi preto, castanhas e ovas de truta - uma criação que condensa, em poucos elementos, sua filosofia culinária, de acordo com o cozinheiro.

O caju, fruto emblemático da região; o tucupi preto, técnica ancestral reinterpretada; as castanhas, elo cultural profundamente nordestino; e as ovas, um ponto de contemporaneidade e sofisticação. A combinação funciona como manifesto: tradição, território e modernidade em equilíbrio.

Discípulo de Laurent Suaudeau, o paraibano construiu carreira marcada por pesquisa, rigor técnico e sensibilidade.

Em sua trajetória, acumula reconhecimentos como Chef do Ano pela Veja SP (2022), Melhor restaurante brasileiro pela Veja SP (2022), presença no Guia Michelin, além de menções em publicações como Identità Golose, VIP e Prazeres da Mesa.



Também integra o comitê do prestigiado Bocuse d’Or Brasil, importante termômetro da gastronomia mundial.

SERVIÇO

Lançamento da Revista Terroir Nordeste

Onde Jardim do Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças, Recife

Quando: 9 de dezembro, às 18h30

Mais informações no Instagram: @terroinordeste

*Com informações da assessoria de imprensa

