A- A+

COMIDA SAUDÁVEL TFC oferece menu saudável, suplementos e produtos gourmet no RioMar Recife Café-empório funciona dentro da loja esportiva T&F, com gastronomia leve e produtos gourmet

Leia também

• ''MasterChef Brasil'' estreia 12ª temporada com formato inédito nesta terça (27); entenda

• Paola Carosella retorna ao "Masterchef Brasil" após 5 anos afastada do programa

Uma das marcas mais conhecidas do mercado esportivo, a Track&Field mantém uma rede de cafeterias + empório em todo o Brasil, o TFC Food&Market que, no Recife, funciona exclusivamente na unidade do RioMar, a Zona Sul.

O espaço é um misto de cafeteria com cardápio equilibrado, oferecendo saladas, toasts, smoothies, pratos leves, bowls, bolos tradicionais ou com composições adaptadas com ingredientes funcionais, como o bolo de cacau a 70%.

O espaço é dividido entre cafeteria, com algumas mesas, e um empório abastecido com suplementos, chocolates nacionais, maquiagem orgânica e vegana, etc.

Estreias

Na última semana, a rede incluiu novas opções de prato, como o levíssimo kibbeh de forno (assado), acompanhado por saladinha e tahine (pasta de gergelim). Vendido em porção individual e sai a R$ 65.

Outra estreia, mais robusta, é o petit brunch de salmão - uma refeição completa com legumes, proteína e carboidrato.

O prato leva salmão curado, ovos mexidos, tomate grape, queijo feta, rúcula, pepino e gergelim preto, mais ½ pão na chapa (R$ 52). Também há uma versão com cogumelo.

Aliás, os pães usados nos preparos do TFC são de produção artesanal, feitos sob fermentação natural, da padaria recifense "A padaria do meu pai", localizada no bairro das Graças.

Entre os preparos sem glúten, destaque para o chicken pesto pasta (R$ 54), que inclui massa sem glúten, frango bio (criado sem melhoradores de desempenho ou antibióticos), tomate grape, manjericão, muçarela de búfala, tapenade de azeitona preta e molho pesto. É opção de principal.

Em tempo. O café servido no TFC Food&Market é da categoria especial, orgânico e biodinâmico, disponível em métodos como Hario, Chemex, Aeropress e Clever.

O menu completo do TFC Food&Market pode ser visto aqui

SERVIÇO

TFC Food&Market

Onde: dentro da loja Track&Field do RioMar Shopping Recife

Instagram: @trackefieldrecife



Veja também