"The 50 Best" revela os melhores restaurantes do mundo, com um endereço brasileiro na 12ª posição

Os 50 melhores restaurantes do mundo de 2023 foram apresentados nesta terça-feira (20), na cidade de Valência, na Espanha, em cerimônia organizada pelo The World’s 50 Best Restaurants. A cobiçada lista com os principais endereços gastrôs colocou a Casa do Porco, em São Paulo, na 12ª posição, sendo agora o único brasileiro entre os 50 primeiros dessa premiação.



A América Latina, no entanto, segue forte na primeira posição ocupada pelo restaurante Central, localizado em Lima, no Peru. O segundo lugar ficou com o Desfrutar, em Barcelona, seguido pelo Diverxo, em Madri, ambos na Espanha.

Mudanças no ranking

No que diz respeito a participação brasileira, a Casa do Porco ocupou, em 2022, a 7ª posição. O Oteque, no Rio de Janeiro, saiu de 47 para 76. Já o Lasai, de São Paulo, subiu de 78 para 58. Já D.O.M, Mani e Evvai, também de São Paulo, que apareciam nos lugares 53, 93 e 67, respectivamente, no ano passado, não foram apontados na lista geral deste ano.

Potências mundiais

A Casa do Porco e o Central se destacam pelo protagonismo de insumos locais. Cada um a seu jeito. O restaurante do Centro de São Paulo, comandado pelos chefs Jeffim e Janaina Rueda, exalta todas as parte do porco em meio a ingredientes tipicamente brasileiros. Faz isso na combinação criativa de estética e sabor.

Por outro lado, o vizinho latinoamericano vem se destacando pela complexidade de suas pesquisas. O bioma peruano é múltiplo e o chef Virgílio Martinez, do Central, tenta combinar elementos dos Andes e da Amazônia, por exemplo. De maneira provocatica, seu trabalho vem colocando o Peru, cada vez mais, na rota da gastronomia moderna.

Restaurante Central (Foto: Edi Souza/Cortesia)

Ainda pelas bandas de cá, também foram pontuados Don Julio (19ª), em Buenos Aires, Kjolle (28ª), em Lima, Boragó (29ª), em Santiago (28ª), El Chato (33ª), em Bogotá, Leo (43ª), também em Bogotá, e Mayta (47ª), em Lima.



Veja a lista de 1 a 50

1- Central (Lima, Peru)

2- Disfrutar (Barcelona, Espanha)

3- Diverxo (Madri, Espanha)

4- Asador Etxebarri (Axpe Achondo, Espanha)

5- Alchemist (Copenhage, Dinamarca)

6- Maido (Lima, Peru)

7- Lido 84 (Gardone Riviera, Itália)

8- Atomix (Nova York, Estados Unidos)

9- Quintonil (Cidade do México, México)

10- Table (Paris, França)

11- Trèsind Studio (Dubai, Emirados Árabes)

12- A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

13- Pujol (Cidade do México, México)

14- Odette (Singapura)

15- Le Du (Bangkok, Tailândia)

16- Reale (Castel di Sangro, Itália)

17- Gaggan Anand (Bangkok, Tailândia)

18- Steirereck (Viena, Áustria)

19- Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

20 - Quique Dacosta (Dénia, Espanha)

21- Den (Tóquio, Japão)

22- Elkano (Getaria, Espanha)

23- Kol (Londres, Inglaterra)

24- Septime (Paris, França)

25- Belcanto (Lisboa, Portugal)

26- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Alemanha)

27- Florilège (Tóquio, Japão)

28- Kjolle (Lima, Peru)

29- Boragó (Santiago, Chile)

30- Frantzén (Estocolmo, Suécia)

31- Mugaritz (San Sebastián, Espanha)

32- Hiša Franko (Kobarid, Eslovênia)

33- El Chato (Bogotá, Colômbia)

34- Uliassi (Senigália, Itália)

35- Ikoyi (Londres, Inglaterra)

36- Plénitude (Paris, França)

37- Sézanne (Tóquio, Japão)

38- The Clove Club (Londres, Inglaterra)

38- The Jane (Antuérpia, Bélgica)

39- Restaurant Tim Raue (Berlim, Alemanha)

40- Le Calandre (Rubano, Itália)

41- Piazza Duomo (Alba, Itália)

42- Leo (Bogotá, Colômbia)

43- Le Bernardin (Nova York, Estados Unidos)

44- Nobelhart & Schmutzig (Berlim, Alemanha)

45- Orfali Bros Bistro (Dubai, Emirados Árabes)

46- Mayta (Lima, Peru)

47- La Grenouillère (La Madelaine-sous-Montreuil, França)

48- Rosetta (Cidade do México, México)

49- The Chairman (Hong Kong, China)

50- Narisawa (Tóquio, Japão)



