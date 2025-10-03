A- A+

chefs The Best Chef Awards divulga lista com os melhores chefs do mundo; saiba mais No total, foram premiados 783 cozinheiros ao redor do mundo

O The Best Chef Awards é uma plataforma global dedicada a celebrar as pessoas por trás da culinária. Neste ano de 2025, a lista foi divulgada nesta quinta-feira (2) e bateu um recorde com 783 chefs premiados no total, reconhecendo profissionais da gastronomia em seis continentes.

A votação é feita por 972 profissionais da área gastronômica de 64 países. Eles dão pontos de 100 a 1.000 para os seus dez chefs favoritos, incluindo, obrigatoriamente, três do seu próprio país. O ranking é dividido em três categorias:

"Três Facas" ou "The Best"

Concedido aos chefs que alcançam 80% ou mais da pontuação máxima possível, indicando maestria culinária de alto nível. Com 126 chefs.

"Duas Facas" ou "World Class"

Significando status de classe mundial, concedido àqueles que alcançam 40% ou mais da pontuação máxima. Com 236 chefs.

"Uma Faca" ou "Excellent"

Para chefs que alcançam 20% ou mais da pontuação máxima, representando excelentes habilidades culinárias. Com 421 chefs.

Entre eles, estão alguns brasileiros, confira:

Ivan Ralston | Agência Síbaris/Divulgação

Ivan Ralston Bielawski (3 Facas)

Ralston comanda a cozinha do Tuju, São Paulo. A casa fine dining mergulha nos biomas brasileiros, com foco no estado de São Paulo, formatando menus degustação baseados nas estações do ano. O Tuju sustenta duas estrelas no Guia Michelin Brasil - e é um forte candidato a conquistar a terceira estrela.

Fabrício Lemos e Lisiane Arouca | Leornardo Freite/ Divulgação



Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (2 Facas)

O casal de chefs, à frente do Grupo Origem, em Salvador, integra a lista desde 2023. Eles foram representados por duas facas. Dois antos atrás, eles eram os únicos chefs da Bahia na lista e ocupavam a 74ª posição entre os colocados. Em 2024, foram reconhecidos pela primeira vez como World Class Chefs.

Fabrício Lemos ressalta a importância de estar mais uma vez representando o Nordeste brasileiro e a Bahia em uma premiação tão relevante. "Pelo terceiro ano, estamos nessa lista tão importante para a gastronomia no mundo. Esse tipo de reconhecimento fortalece a nossa cultura e o turismo gastronômico local", afirma.

Luiz Filipe Souza | Tadeu Brunelli/Divulgação

Luiz Filipe Souza (2 Facas)

Comandando o sofisticado Evvai, localizado em São Paulo, o restaurante de Luiz Filipe é um dos pouquíssimos brasileiros a ter duas estrelas no respeitado Guia Michelin. Souza tem um estilo estético quase cenográfico em seus menus degustação, e propõe criações que flertam tanto com a Itália quanto com os diversos sotaques brasileiros.

Alex Atala | Jairo Goldflus/Divulgação

Alex Atala (3 Facas)

Atala é um dos mais respeitados cozinehiros brasileiros no mundo, comanda o D.O.M (duas estrelas MIchelin Brasil) e o Dalva e Dito, ambos em São Paulo, desenvolvendo menus inspirados nas culturas nativas brasileiras. Jurado do reality global "Chef de Alto Nível" e convidado recorrente do “Masterchef Brasil”.

Outros brasileiros que aparecem na lista são: Manu Buffara (3 Facas), Alberto Landgraf (2 Facas), Janaina Torres (2 Facas), Jefferson Rueda (2 Facas), Rafa Costa e Silva (2 Facas), Thomas Troisgros (1 Faca), Tássia Magalhães (1 Faca), Dante e Kafe Bassi (1 Faca), Tadashi Shiraishi (1 Faca), Eduardo Ortiz e Luana Sabino (1 Faca), Felipe Bronze (1 Faca), Geronimo Athuel (1 Faca), Helena Rizzo (1 Faca), Kazuo Harada (1 Faca) e Rodrigo Oliveira (1 Faca).

