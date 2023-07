A- A+

FESTIVAL The Black Angus da Conselheiro Aguiar recebe festival com menu assinado pelo chef Leandro Ricardo Até este domingo (30), o público pode provar pratos como duo de pato, lombo de cordeiro de sol e a sobremesa chocotorre

O The Black Angus da Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, recebe o Festival Memórias Afetivas Gastronômicas. Até este domingo (30), o restaurante oferece um menu especial em homenagem a um chef de destaque do Recife.

Desta vez, o profissional escolhido é o chef Leandro Ricardo. Ele elaborou um cardápio que revisita clássicos de vários restaurantes de sua trajetória, como o duo de pato - coxa confit crocante, peito assado e fatiado, com risoto de seus miúdos e molho agridoce de frutas do bosque.

Outra opção de prato principal é o lombo de cordeiro de sol, que traz a peça curada, assada e fatiada, acompanhada de musseline de macaxeira com camembert, macaxeira palha e alho-poró crocante.



Já entre as sobremesas, um dos destaques é a chocotorre, que consiste em três andares de chocolate branco com crocante de nuts ao leite, acompanhado de framboesas inteiras, chocolate amargo ao cointreau, orangette, sorvete de framboesa e telha de amêndoas.

Serviço:

Festival Memórias Afetivas Gastronômicas

Onde: The Black Angus (Conselheiro Aguiar, Boa Viagem)

Quando: até domingo (30); sempre no jantar, exceto no domingos, quando é servido no almoço

Informações: (81) 3031-2097

