A- A+

CAFÉ The Coffee lança bebidas inspiradas no clássico italiano tiramisù Tradicional sobremesa leva café, mascarpone e cacau, e virou bebidas quente e gelada na rede brasileira

Leia também

• Recife Coffee 2026 começa em 03 de maio com 34 cafeterias; confira

• Dia Mundial do Café: curiosidades sobre uma das bebidas mais consumidas no mundo

• Dia Mundial do Café: veja três benefícios da bebida popular no Brasil

A rede The Coffee aposta no mês em que se comemora o Dia Mundial do Café com um lançamento inspirado na mais famosa sobremesa italiana.

O Tiramisù Latte combina café espresso, leite, chocolate e baunilha, e é finalizado com cacau em pó.

O tiramisù original leva café, mascarpone e cacau, e faz sucesso quando preparado em versões diferentonas.

“O tiramisù é uma referência clássica que volta a ganhar espaço no consumo, tanto pela conexão com o café quanto pela versatilidade de adaptação”, destaca Lorenza Vieira, head de branding da The Coffee.

A bebida está disponível em duas versões: quente, com leite vaporizado, e gelada.



A proposta é atender a diferentes momentos de consumo, acompanhando as variações de temperatura ao longo do dia.

A novidade também permite personalização, reforçando a experiência individual do cliente.



É possível escolher a base da bebida entre leite integral, sem lactose ou de aveia, além de ajustar a intensidade do espresso entre single shot, double shot ou extra double shot.

Informações aqui



*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também