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CAFÉ

The Coffee lança bebidas inspiradas no clássico italiano tiramisù

Tradicional sobremesa leva café, mascarpone e cacau, e virou bebidas quente e gelada na rede brasileira

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Bebidas de tiramisù são novidades do The CoffeeBebidas de tiramisù são novidades do The Coffee - Foto: Divulgação

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A rede The Coffee aposta no mês em que se comemora o Dia Mundial do Café com um lançamento inspirado na mais famosa sobremesa italiana. 

O Tiramisù Latte combina café espresso, leite, chocolate e baunilha, e é finalizado com cacau em pó.

O tiramisù original leva café, mascarpone e cacau, e faz sucesso quando preparado em versões diferentonas. 

“O tiramisù é uma referência clássica que volta a ganhar espaço no consumo, tanto pela conexão com o café quanto pela versatilidade de adaptação”, destaca Lorenza Vieira, head de branding da The Coffee.

A bebida está disponível em duas versões: quente, com leite vaporizado, e gelada.

A proposta é atender a diferentes momentos de consumo, acompanhando as variações de temperatura ao longo do dia.

A novidade também permite personalização, reforçando a experiência individual do cliente.

É possível escolher a base da bebida entre leite integral, sem lactose ou de aveia, além de ajustar a intensidade do espresso entre single shot, double shot ou extra double shot. 

Informações aqui

*Com informações da assessoria de imprensa

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