Gastronomia The World's 50 Best anuncia melhores restaurantes da América Latina, no próximo dia 28 No evento realizado no Rio de Janeiro, estão sendo esperados 90 chefs da América Latina e alguns europeus

O ranking do Latin America’s 50 Best Restaurants, que destaca anualmente os 50 melhores restaurantes latinoamericanos, será anunciado no próximo dia 28 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro. Na semana do evento, promovido entre 25 de novembro e 29 de novembro, restaurantes renomados da Capital fluminense servirão jantares exclusivos com intercâmbio de chefs que fazem parte da seleta lista gastronômica.



A versão latina do prêmio está dividida em cinco regiões, incluindo México; América Central; América do Norte; América do Sul; e Brasil. Participam chefs da Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guiana Francesa, Guatemala, Guiana, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. Estão sendo esperados no evento 90 chefs da América Latina e alguns europeus também.

Presenças ilustres

Nomes de peso da gastronomia mundial estarão presentes na premiação, a exemplo dos chefs Massimo Bottura, da Osteria Francescana (Itália); do espanhol Andoni Luis Aduriz, do Mugaritz (Espanha); e de David Hertz, da ONG Gastromotiva.

O júri brasileiro contou com 60 membros dos 300 destacados para a premiação que envolve 23 países da América Latina. Os chefs pagam passagem e hospedagem.



"O poder da comida" marcará o encontro entre os chefs Alex Atala, Aduriz, Dolli Irigoyen (Argentina) e Sergio Diaz.



Duas mulheres serão premiadas nesta edição. A argentina Dolli Irigoyen (prêmio de chef icônica) e a brasileira Janaína Rueda, melhor chef mulher da América Latina. A boliviana Marsia Taha, do Gustu, em La Paz, e a colombiana Leonor Espinosa, do Lola, Bogotá, as duas premiadas em edições anteriores, terão participação de destaque no programa, em mesas e debates.



Outras informações no Instagram do evento.

