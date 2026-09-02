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TIME OUT BRASIL Time Out vai inaugurar sua primeira unidade na América Latina, em São Paulo; confira Rede de mercados gastronômicos ocupará o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista

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Viajantes que conhecem alguns dos principais destinos mundo afora certamente já foram a algum mercado com assinatura Time Out.

O da Ribeira, em Lisboa (Portugal), inaugurado em 2014, é um dos mais famosos, e o primeiro do braço Time Out Market, que integra a a plataforma de estratégias do Time Out Group.

O modelo de sucesso com a ocupação de espaços icônicos por operações gastronômicas diversificadas e promoção de atividades culturais, enfim, vai desembarcar no Brasil sob iniciativa e comando da Nomad, empresa de soluções financeiras para brasileiros.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, na manhã de hoje (2), na capital paulistana, que trouxe os primeiros detalhes da operação.

Entre janeiro e março

Previsto para abrir ao público no primeiro trimestre de 2027, o Time Out Market São Paulo é o primeiro da marca na América Latina, e o segundo em sistema de franquia - o primeiro é na Índia.

“Proporcionar experiências inesquecíveis está no DNA da nossa marca desde sua fundação. Agora, damos um passo natural e ainda mais ambicioso: entramos de cabeça no território da gastronomia com um espaço permanente na avenida mais emblemática de São Paulo”, afirmou Lucas Vargas, CEO da Nomad.



Prédio icônico

O endereço escolhido para o empreendimento, que vai abrigar 19 boxes gastronômicos de 13 a 37 m² e oferecer aproximadamente 750 lugares, é o prédio Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, de autoria do arquiteto David Libeskind, datado de 1950.

O Time Out São Paulo ocupará 3.250 m² e tem projeto de arquitetura do escritório Levisky Arquitetos Estratégia Urbana.

Conjunto Nacional, na Paulista, foi o endereço escolhido para o primeiro Time Out na América Latina. Foto: Sìbaris/Divulgação

As operações

As marcas gastronômicas que irão operar no novo Time Out São Paulo serão selecionadas por um comitê de especialistas do setor, coordenado por Mauricio Schuartz, representantes do Time Out e profissionais convidados do mercado brasileiro.

Mas a ideia é oferecer um recorte da diversidade gastronômica da cidade, que é internacionalmente reconhecida pela fortes presenças asiática e italiana, além de ofertar tantos outros tipos de culinária, como árabe e brasileira.

Na taça e no copo

Três bares também estão previstos no espaço - o principal será assinado pela Ambev, com a marca Stella Pure Gold.



Como é praxe nas outras operações Time Out Market, haverá mesas coletivas, espaços multiuso para eventos gastronômicos e de outras expressões culturais, e uma cozinha-estúdio.

Decisivo

Como um dos principais pontos de fluxo urbano da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista recebe por dia mais de 1,5 milhão de pessoas, atendendo a um dos requisitos mais importantes para a estruturação de um Time Out Market: fácil acesso tanto para moradores quanto para turistas.

“Estamos recuperando um local que ficou vazio por 10 anos, em uma das esquinas mais desejadas da cidade, com todo respeito e atenção que um bem tombado, tão significativo para a cidade, merece”, afirma Benjamin Ramalho, fundador da empresa Time Out Market Brasil.

Box Nomad

A Nomad vai operar um dos boxes no qual haverá programação dinâmica em que receberá, periodicamente, chefs estrangeiros, promovendo sabores de outras culturas..

Os primeiros nomes a assumir a programação serão anunciados em breve, de acordo com a assessoria de imprensa do Time Out São Paulo.

Atualmente, o Time Out Market opera em Bahrein, Barcelona, Boston, Budapeste, Cidade do Cabo, Dubai, Lisboa, Montreal, Nova York (duas unidades), Osaka, Porto e Vancouver.

Outros quatro mercados, além de São Paulo, estão em desenvolvimento: Abu Dhabi, Nova Délhi, Praga e Riade, com previsão de abertura nos próximos anos.



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