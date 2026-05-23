Restaurante Trintaeum, da chef Ana Gabi Costa, é parada obrigatória em Belo Horizonte; conheça
Casa é especializada em gastronomia mineira, respeitando tradições e se revigorando com toque autoral
BELO HORIZONTE (MG) - A cinco minutos da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, a chef Ana Gabi Costa montou um projeto gastronômico com um olhar de 360º para a culinária mineira. Dentro do hotel Tribe, a cozinheira assina o Broa Café, o bar Coreto e a sua "Ferrari", o restaurante Trintaeum, escrito assim mesmo por extenso.
E se você não pegou a referência, vamos lá: 31 é o código DDD (Discagem Direta à Distância) da cidade de Belo Horizonte, onde mora a cozinheira.
O nome da casa é uma sinalização inconteste da mensagem que Ana Gabi Costa pretende passar com o seu trabalho: exaltar todo o potencial da cozinha local, com origens na roça e nos quintais ancestrais de famílias inteiras que se orgulham do quanto a comida é importante no cotidiano da sua gente.
Esse é o ponto de partida para o trabalho autoral da chef.
Em 2025, foi eleita Chef Mulher no Prêmio Cumbucca de Gastronomia, enquanto o Trintaeum conquistou a 57ª posição na lista "100 Melhores do Brasil" pela revista Exame.
"O Trintaum é uma casa que nasceu para exaltar Minas Gerais de todas as formas. Falo de ancestralidade, de herança cultural, mas também de onde a gente veio e o que nós somos. O Trintaeum é muito sobre encontrar Minas Gerais, que as pessoas possam vir, ser felizes e se sentirem imensamente orgulhosos de ser Minas. E que isso possa contribuir para o crescimento da economia local e dos produtos mineiros, que têm uma qualidade incrível", defende Ana Gabi Costa.
Roça ancestral
Uma rápida passeada pelo menu do Trintaeum e isso é comprovado. Há pratos com angu citados como angu, e não como polenta ou outro termo, há porco, há frango, quiabo é presença de lei, e por aí vai.
Cozinheira há 16 anos, Gabi, natural de Pedro Leopoldo, interior do estado, é completamente apegada às tradições familiares, compartilhadas entre gerações.
Em minha visita ao restaurante, algo que a chef comentou, traduz como nós, não mineiros, somos leigos a respeito da mesa do estado: que muito se fala que a sua comida regional é simples, como se não fosse possível ganhar nuances mais sofisticadas do ponto de vista da mesa profissional, como se não tivesse potencial para passar por leituras autorais mais contemporâneas.
E essa visão é completamente equivocada. A base da cozinha mineira é potente, robusta e, o mais importante de tudo, preservada como patrimônio.
A tal da "comida de vó" é mais protocolar do que se possa imaginar. A cozinha mineira é feita de preparos bastante complexos, as proteínas, por exemplo, não ficam prontas antes de dois dias.
Minha avó passava dois dias para fazer um pernil. Minhas proteínas são muito caramelizadas, uma lembrança da infância", explica Ana Gabi, que transportou o universo da roça, que tem o tempo como ingrediente obrigatório, para o ambiente de restaurante, o que é um baita desafio operacional.
Menu ou manifesto?
Entre os destaques do menu, que pode ser considerado um manifesto em defesa da soberania da culinária local, alguns destaques: pastel de angu recheado com umbigo de banana e requeijão de raspa, frango com quiabo e galinhada.
O lombinho suíno com tutu de feijão, banana e ovo surge renovado e guarda uma surpresinha: traz a banana em forma de purê e o tutu empanado e frito. Maioral nos botecos locais, o jiló recheado com fígado se renova com uma nova textura - chega empanado em pururuca.
E se você acha que lasanha é tudo igual, espere para ver a lasanha 'pinga e frita', feita com massa artesanal de fubá.
Os produtos que têm origem de milho, o porco e o frango são os que mais representam a gente. Não é à toa que a gente três angus no cardápio, fora o pastel de angu, porque é sobre a nossa construção, sobre algo que nunca teve tanto valor. Dificilmente, até pouco tempo, você encontraria um restaurante de porte com angu escrito no cardápio. A gente ousou", comenta a chef.
Copo e taça
E se no prato Minas Gerais surge preservado com o olhar da chef Ana Gabi Costa, na taça e no copo, a ode aos produtos da terra só se confirma.
Sob curadoria da sommelière Cinira Varela, a adega da casa é preenchida 100% por rótulos produzidos no estado, a maioria de vinícolas da Serra da Mantiqueira.
A vitivinicultura mineira, apesar de pouco conhecida, não é nova - há registros já no século 19. O braço de coquetelaria fica a cargo dos mixologistas Cássio Batista e Pollyanna Ávila, igualmente dedicados a desenvolver drinques com o inconfundível sotaque local.
Cachaças têm lugar de destaque e as bases para os clássicos são feitas do zero com ingredientes nativos, caso do vermute de jabuticaba que vai no Negroni.
Astro
Outro grande momento do Trintaeum é a degustação de queijos locais. Pilotada pelo queijista e sommelier de queijos Ronaldo Alves, a experiência é oferecida à parte em um carrinho com uma média de oito a dez tipos do laticínio em diferentes texturas, acidez, picância, casca e massa.
O passeio pelos diversos territórios produtores amplia de forma única nossas noções sensoriais. O mais bacana é que o cliente pode ir ao Trintaeum apenas para curtir o serviço, caso não queira seguir com um jantar mais robusto.
Definindo o Trintaeum
"Identidade. Acho que a nossa maior força é identidade. A gente conseguiu fazer a identidade de Minas aparecer, independente para odne vamos. O Trintaeum é uma casa de cozinha mineira autoral, a força maior ates de qualquer coisa é primeiro Minas", conclui Ana Gabi Costa.
SERVIÇO
Restaurante Trintaeum
Onde: Hotel Tribe - Rua Prof. Antônio Aleixo, 20, Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais
WhatsApp: (31) 97141-7308
Funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h; sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h e domingos das 12h às 16h; café da manhã - de segunda a domingo, das 7h às 10h30
Reservas: trintaeum.com.br
Instagram: @trintaeumrestaurante
*A jornalista viajou a Belo Horizonte a convite da Agência Síbaris