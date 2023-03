A- A+

Turismo e Gastronomia Tivoli Praia do Forte é um resort fora da curva; conheça as atrações desse paraíso Praia de areias brancas, protegida por recifes de coral que formam dezenas de piscinas naturais, com direito a um amplo complexo gastronômico

Para além dos hits turísticos que naturalmente são Salvador e Chapada Diamantina, a Bahia tem um reduto que faz encher os olhos do turista que busca a tríade mar-sol-tranquilidade, gostoso e sem muvuca.

Esse lugar atende pelo nome de Praia do Forte, a 80 quilômetros da capital soteropolitana, e apenas a uma hora de trajeto, em BR em excelente estado. São 12 quilômetros de praia de areias brancas, protegidas por recifes de coral que formam dezenas de piscinas naturais.

É exatamente no coração da Praia do Forte onde fica o delicioso Tivoli Ecoresort, integrado à natureza local, com o up do conforto de um hotel 5 estrelas – incluindo o cuidado com a gastronomia, quesito geralmente deixado de lado pela maioria do resorts brasileiros. Definitivamente, não é o caso do Tivoli.

Já são 37 anos de operação, mas nem de longe o hotel parece estar ultrapassado. Absolutamente ao contrário. Eleito como o melhor resort familiar da América Latina pela World Travel Awards, o complexo é considerado ideal para férias em família e experiências únicas durante todo o ano.

Natureza é protagonista

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte ocupa de 300 mil metros quadrados em que coqueirais se mesclam com a mata de restinga e as areias brancas das praias tranquilas emolduram os imensos jardins do hotel. Pequenos animais silvestres, como micos, passarinhos e lagartos, convivem em harmonia com os hóspedes. Tem algo melhor do que acordar de frente para um jardim que ecoa o barulhinho das ondas? A resposta é não.

A decoração dos 287 apartamentos, todo voltados para o mar, privilegia o uso de materiais naturais e elementos decorativos criados por artistas locais. Alguns destaques da infra do Tivoli são as cozinhas voltadas para atender às necessidades de mães e pais que se hospedam com filhos pequenos – são oferecidos nichos com toda a estrutura para preparo de mingau, papinhas, etc. Uma mão na roda quando o assunto é viajar com kids.

Gastronomia levada a sério

Um dos quesitos de pontuar positivamente em hotéis e grande porte é a gastronomia. Não no caso do Tivoli Ecoresort Praia do Forte.

Sob comando do jovem Freddy Miranda, a primeira (a mais importante) diferença entre o hotel e vários outros da sua categoria é ao cuidado e correção na execução do cardápio de panificação. Especializado em confeitaria clássica, Freddy não economiza em técnica e sabor. Certamente, será no Tivoli os melhores croissants que o visitante vai degustar nessa região.

Entre os restaurantes que compõem o complexo gastronômico do hotel À beira-mar, o bar Seen, celebrado nas principais capitais do mundo, como São Paulo e lisboa. Além do mais, ainda há o Goa, o À Sombra do Coqueiral, Tabaréu, Champanhe Bar Dendê Bar para deliciosos sushis, oferecendo serviços distintos.

Destination wedding

Entre as recentes novidades do resort, a estruturação de um novo espaço de convenções - “A Casa da Torre”.

O objetivo é atender pequenas recepções, banquetes, coquetéis, reuniões, atividades com grupos de trabalho, grandes seminários e/ou confraternizações de empresas.

Os salões têm revestimento acústico e encontram-se em uma estrutura charmosa. É cercado por jardins e construído com materiais naturais, em sintonia com o conceito de sustentabilidade ambiental do resort.

São dois amplos salões moduláveis para cinco espaços diferentes, contemplando qualquer tipo de evento. Com pé direito de 5 metros, o salão A Casa da Torre tem três ambientes que podem ser utilizados em conjunto e oferecem um espaço de 375 metros quadrados, o que possibilita a realização de eventos nos mais variados layouts.

Com pé direito de três metros, o salão Garcia D’Ávila tem dois ambientes com um total de 200 metros quadrados, além de uma sala de apoio. Assim como o outro salão, este também tem espaço físico que permite várias configurações.

O hotel personaliza o evento de acordo com as orientações do contratante. Há quem 'bloqueie' o hotel inteiro para casamentos, hospdedando todos os convidados. Luxo, não é mesmo?

A Praia do Forte

Uma antiga aldeia de pescadores deu origem ao que é hoje Praia do Forte, um lugar que ainda preserva características rústicas, com detalhes requintados e modernidade.

Ao que tufo indica, a formação do vilarejo começou em torno da fortaleza que o fidalgo português Garcia D’Ávila mandou construir, ainda no século XVI, para dar mais proteção ao lugar.

Tinha a finalidade de armazenar as mercadorias que chegavam à costa da colônia, pelo mar, e que depois seriam enviadas para Salvador.

Das principais atrações da Praia do Forte estão o famoso Projeto Tamar, Projeto BAleia Jubarte, A VIla e Reserva Sapiranga.

SERVIÇO

Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Onde: Avenida do Farol s/n Praia do Forte – Bahia

Informações e reservas: 55 (71) 3676.4000 e [email protected]

Veja também

Gastronomia O que você sabe sobre o rodízio de comida? Conheça a origem do modelo queridinho dos brasileiros