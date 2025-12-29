A- A+

NHOQUE DA FORTUNA Dia do Nhoque da Fortuna: conheça a tradição e corra para garantir sua massa Todo 29 de cada mês é dia de dar uma forcinha ao universo para atrair sorte e abundância

A gente não precisa de pretexto para recorrer a mandingas de todas as naturezas para atrair sorte - ou para simplesmente afastar o azar.

Ainda mais em se tratando do fim de ano, quando a humanidade inteira clama por dias melhores em vários setores da vida, e, na dúvida, é melhor não dispensar dos rituais que prometem bons ventos.

É o caso do Nhoque da Fortuna, celebrado no dia 29 todos os meses e, que, em dezembro, ganha mais força.

A lenda

O Nhoque da Fortuna é, na verdade, um ritual que, além de gostoso, pretende atrair abundância para quem o faz.

Inspirado na lenda de São Pantaleão, que atravessou séculos, carrega fé e sabor, e chegou ao Brasil com os imigrantes italianos.

A tradição diz que, em um dia 29 do século IV, o santo apareceu como peregrino, foi acolhido por uma família humilde e, após uma simples refeição de nhoque, deixou moedas de ouro sob o prato.

Desde então, a data, mensalmente, virou sinônimo de esperança - e, para muitos brasileiros, também significado de afeto.

O ritual consiste em comer um bom nhoque com uma cédula de dinheiro embaixo do prato, invocando abundância.

Quem aposta na data para alavancar vendas é a unidade recifense do Armazém Guimarães, no RioMar Shopping, que prepara o prato italiano com massa de batata inglesa em diversas variações: pomodoro, bolonhesa, pesto, com ragu de cordeiro e com ragu de ossobuco.

E o cliente que pedir, no dia 29, recebe uma nota simbólica para colocar sob o prato antes da primeira garfada.

Para Valéria Sabrá, diretora do Armazém Guimarães, a data chega com emoção dobrada: “Encerrar o ano com nhoque é quase como brindar com a família inteira. Ele desperta lembranças, aconchega e cria novas memórias. É um prato que abraça”, comenta.

SERVIÇO

Armazém Guimarães

Onde: RioMar Shopping, no Pina, Recife

Funcionamento: Segunda a sábado, das 11h30 às 22h e domingo, das 11h às 21h

Informações: (81) 99896-0166 e @armazemguimaraesrecife



*Com informações da assessoria de imprensa

