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Gastronomia Torresmofest retorna ao Shopping Guararapes com programação gratuita; confira Festival mistura gastronomia e shows ao vivo para todos os públicos entre os dias 3 e 7 de setembro

De volta ao Shopping Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, o Torresmofest promete combinar gastronomia, música e lazer entre os dias 3 e 7 de setembro, sempre das 12h às 23h.



Com acesso gratuito, o evento apresenta diversas versões do torresmo e outros pratos à base de proteína suína. Além disso, a programação deste anotraz uma temática inédita: as Lendas do Rock. A programação musical vai contar com mais de dez bandas interpretando sucessos de grandes nomes do rock nacional e internacional.

São mais de 20 expositores, oferecendo um cardápio que vai além do tradicional torresmo de rolo. Entre as opções estão costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres com torresmo ou shimeji, lanches de costela, batatas recheadas, doces artesanais, sobremesas variadas e chope artesanal.

Com mais de 660 edições em diferentes regiões do país, o Torresmofest já passou por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Piauí, Ceará, Acre, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Serviço:

Evento: Torresmofest – Edição Especial Lendas do Rock

Data: de 3 a 7 de setembro de 2026

Horário: das 12h às 23h

Local: Estacionamento do Shopping Guararapes (Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE)

Acesso gratuito

Instagram: @sguararapes

Classificação: Livre (Evento Pet Friendly)

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