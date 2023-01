A- A+

RECEITA Torta de maçã com creme: confira receita clássica do doce Uma sobremesa saborosa e fácil de preparar

Torta de maçã é daquelas sobremesas com cara de lanche da tarde e cheirinho de café da manhã. É uma receita clássica e que ganha o coração de muita gente porque, ao comer, dá a sensação de que nos abraça. Saindo do forno super quentinha e saborosa, a casa inteira adotam seu aroma único e trazem lembranças da infância. Então, se liga na receita que a Wok Grill preparou:

Ingredientes

Creme

3/4 xícara de chá de leite;

1 gema;

1/2 xícara de chá de açúcar;

1/4 xícara de chá de farinha de trigo;

1/4 xícara de chá de amido de milho;

Gotas de baunilha;



Massa

2 ovos;

1 xícara de chá de açúcar;

1 pitada de sal;

1/2 xícara de chá de óleo de girassol;

3/4 xícara de chá de leite;

2 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo;

1 colher de sopa de fermento em pó químico;

Gotas de baunilha.



Cobertura

50 gramas de uva passa;

2 maçãs fatiadas;

1 colher de sopa de açúcar de confeiteiro para decorar.

Modo de preparo

Creme

Coloque em uma panela o leite, adicione a gema, o açúcar, a farinha de trigo, o amido de milho e a baunilha. Leve ao fogo médio mexendo sempre com um fouet para não empelotar até ferver e engrossar.

Depois deixe esfriar.



Massa

Bata na batedeira os ovos com o açúcar e o sal por 10 minutos até formar um creme fofo. Adicione o óleo e o leite e bata para incorporar.

Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó peneirados e misture com fouet. Após isso, adicione a baunilha.

Despeje a massa em uma forma desmontável (22 cm de diâmetro) untada e enfarinhada ou forrada com papel manteiga.

Coloque o creme frio sobre a massa, decore com as passas e as fatias de maçãs.

Aqueça a Wok Grill por 5 minutos à 150 graus e asse a torta por 35 minutos à 150 graus.

Desenforme após esfriar e polvilhe açúcar de confeiteiro para decorar.

Dicas: As fatias de maçãs podem ser substituídas por bananas ou pera. Pode acrescentar canela em pó ao açúcar de confeiteiro para decorar a torta.

