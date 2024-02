A- A+

BUFFET Tradicional feijoada é destaque nos sábados de fevereiro do Pobre Juan; confira O restaurante vai oferecer um serviço de buffet completo com valor por pessoa

A feijoada é símbolo da culinária brasileira. Apesar da origem portuguesa, o prato se tornou muito popular no País. Para quem busca uma tradicional feijoada, o restaurante Pobre Juan vai oferecer um serviço de buffet dessa típica comida, durante todos os sábados de fevereiro, das 12h às 17h, no Shopping RioMar, no valor de R$ 110 por pessoa.

O estabelecimento é conhecido pela qualidade do atendimento e comodidade do espaço. Neste mês, o cardápio do restaurante vai contar com um buffet completo de feijoada para seus clientes. A tradicional feijoada leva feijão preto carregado com carne seca, lombo, costela salgada, paio, linguiça fina e calabresa.

Além disso, para acompanhar, o cliente pode escolher farofa na manteiga, arroz branco, banana à milanesa, couve manteiga, laranja, pancetta crocante, costela de porco, torresmo e caipirinhas.

''A nossa feijoada já caiu no gosto dos nossos clientes e o melhor, além da saborosa feijoada teremos tardes muito animadas no ritmo do chorinho'', explica Garret Moura, do Pobre Juan.

SERVIÇO

Buffet completo de feijoada - Pobre Juan

Quando: Todos os sábados de fevereiro, 12h às 17h

Onde: Shopping RioMar - Avenida República do Líbano, 251, Pina

O valor por pessoa é de R$ 110

