Tropicalidade na cozinha: confira a entrevista com o chef colombiano Jaime Rodrigues

A gastronomia latino-americana vive momentos de glória. Basta consultar rankings internacionais e perceber que trabalhos feitos na região se tornaram marca de valor. Identidade, história e criatividade formam cardápios assinados por chefs atentos à biodiversidade. Um movimento conduzido por notáveis deste mercado, como Jaime Rodrigues, do restaurante Celele, situado na paradisíaca Cartagena, na Colômbia.



Com ingredientes nativos, ele apresenta a exuberância das influências culturais na cozinha caribenha colombiana, que vão além de arepas, arroz de coco e patacones. Não à toa, desde 2018 seu restaurante sobe degraus no 50 Best América Latica, onde ocupa hoje a 16ª posição. Confira entrevista.

Como iniciou sua história com a gastronomia?

Comecei muito jovem porque minha mãe é cozinheira e tinha uma casa de banquetes, eu a ajudava nos eventos e aprendi muito com ela. Quando terminei o ensino médio, decidi estudar culinária. Desta forma, também por parte de mãe, interessei-me pela cozinha colombiana e pelos seus ingredientes. E foi simplesmente isso que tive em mente para representar a cultura gastronômica do meu País.

Brasil e Colômbia têm semelhanças à mesa?

A Colômbia e o Brasil têm semelhanças por duas razões importantes: uma é que são países com uma grande biodiversidade de ingredientes e isso significa que temos muitos ingredientes em comum. Por outro lado, temos uma grande comunidade de afrodescendentes que são os criadores de grande parte da nossa cozinha.

Quais mudanças foram implantadas no Celele depois do 50 Best?

O Celele foi inaugurado em dezembro de 2018 e em 2019 foi escolhido como "one two watch by 50 best". A partir daí, tem estado em constante crescimento e posicionamento na lista latino-americana, mas queríamos continuar preservando a nossa simplicidade para ser um restaurante que a vasta maioria das pessoas pode gostar por ser acessível, honesta e democrática. A lista tem sido uma plataforma para lançar ao mundo a gastronomia do Caribe colombiano através da Celele, e é por isso que mais agradeço, porque promove o progresso e o turismo ao nosso País.

Como você definiria a culinária caribenha, da qual você faz parte?

Celele é uma cozinha contemporânea inspirada na cultura gastronômica e na biodiversidade do território caribenho colombiano. Nosso foco é resgatar pratos esquecidos e promover o consumo responsável de ingredientes da sua biodiversidade. Minhas produções mostram uma paisagem caribenha que representa a idiossincrasia, a cor e a exuberância do território.

Quais países Celele mais visitam o restaurante?

Número 1 Estados Unidos; número 2 Brasil; número 3 Europa. Mas, em um dia, podemos ter clientes de dez nacionalidades.

Hoje, qual prato você mais gosta da sua cozinha?

Minha preferida é a sobremesa sobert de coco e flor do amor (ylang-ylang) com gosella fermentada e toranja costeira. É um prato caribenho fresco que surpreende com seus aromas e acho que mostra meu potencial para criar sobremesas como chef e não como confeiteiro.

Serviço:

Celele Restaurante

Endereço: Calle del Espíritu Santo, Cra. 10c #29-200, Getsemani, Cartagena, Colômbia /

Instagram: @celele_restaurante

