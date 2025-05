A- A+

MURO ALTO Tuca Mezzomo cozinha no Nannai Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco, no dia 17 de maio Jantar será assinado junto ao chef executivo do hotel, Fernando Pavan, e terá harmonização Miolo

Dando sequência aos eventos gastronômicos Nannai Harmonniza, o resort Nannai, na praia de Muro Alto, Litoral Sul de Pernambuco, já tem data marcada para receber o próximo convidado.

No dia 17 de maio, o chef executivo da rede de hotéis de luxo, Fernando Pavan, recebe Tuca Mezzomo, e, ambos assinam juntos um menu degustação de seis etapas. A harmonização da noite será feita com vinhos da vinícola brasileira Miolo.

Tuca Mezzomo é o chef fundador do Charco Restaurante, localizado em São Paulo, e tem um trabalho marcado pelos processos artesanais. Na bagagem, Tuca acumula distinções como Chef Revelação pelo Comer & Beber da Veja São Paulo e o Bib Gourmand do Guia Michelin Brasil.

Preview

O menu do próximo Nannai Harmonniza Muro Alto começará com salpicão morno de cavaquinha, seguido por tartelete de filé do sol com castanha do Brasil.

Entre os pratos principais, sirigado com vatapá, servido com molho de tomate verde, e lombo de porco com milho tostado, castanha do Brasil e sauce charcutière. O menu harmonizado terminará com sorvete de leite defumado com bolo de amêndoas, honeycomb, ganache branca e mel de jataí.

SERVIÇO

Nannai Harmonniza

Fernando Pavan recebe Tuca Mezzomo

Onde: Nannai Muro Alto - Rua Beira Mar, s/n, gleba 07, área A2B, Muro Alto, Ipojuca - PE

Quando: 17 de maio, às 20h

Quanto: R$ 380 por pessoa (jantar com harmonização com vinhos Miolo)

Reservas: (81) 98132-3974 (Whatsapp)

Instagram: @nannairesortspa

