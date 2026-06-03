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DIA DOS NAMORADOS Tuiuiú Cozinha aposta em menus exclusivos para celebrar o Dia dos Namorados em casa Chef Gabriela Coutinho lança três caixas gastronômicas com propostas que vão de jantar completo a seleção de petiscos harmonizados com vinho

Transformar o Dia dos Namorados em uma experiência gastronômica intimista, sem a necessidade de enfrentar filas ou passar horas na cozinha. Essa é a proposta da Tuiuiú Cozinha, empreendimento liderado pela chef Gabriela Coutinho, que preparou uma edição especial de caixas temáticas para a data.

Reconhecida por atuar em diferentes frentes da gastronomia – incluindo eventos de pequeno porte, serviço de personal chef e refeições congeladas – a marca desenvolveu três opções de kits pensados para serem compartilhados a dois.

A proposta combina praticidade e apresentação cuidadosa, permitindo que os clientes finalizem os pratos em casa seguindo orientações simples.

“A ideia é que o casal consiga curtir a data sem complicação na cozinha e ainda tenha uma refeição especial. É tudo bem prático e boa parte das coisas só precisa aquecer no microondas mesmo”, explica Gabriela Coutinho.

A primeira opção, comercializada por R$ 235, reúne entrada, prato principal e sobremesa. O menu começa com filezinho ao molho de quatro queijos servido com torradas de pão italiano.

Em seguida, o destaque é um risoto cremoso de camarão, finalizado com unidades selecionadas do crustáceo. Para encerrar, a sugestão é um fondue de chocolate acompanhado de frutas.

Já a segunda caixa, vendida por R$ 275, também contempla uma refeição completa. A sequência inclui carpaccio de carne com torradas de pão italiano, linguine acompanhado de medalhões de filé – com escolha entre molho escuro ou dijon – e cheesecake de frutas vermelhas com cobertura artesanal.

Voltada para quem prefere uma celebração mais descontraída, a terceira alternativa custa R$ 225 e aposta em uma seleção de petiscos acompanhada por uma garrafa de vinho tinto ou rosé Loma Negra.

O kit traz filezinho ao molho de quatro queijos, carpaccio de carne e um trio de pastas composto por coalhada seca, tomate e geleia de frutas vermelhas, além das tradicionais torradas para montagem de bruschettas.

Segundo a chef, a proposta vai além da refeição e busca criar uma dinâmica de interação entre os casais. “A ideia é que o casal abra a caixa junto, siga o passo a passo rápido de finalização e aproveite a noite sem trabalho na cozinha e com comida de restaurante no conforto de casa.”

As encomendas já estão disponíveis e as entregas ocorrerão na véspera do Dia dos Namorados, garantindo que os produtos cheguem frescos e prontos para a celebração.

Para encomendar algum dos kits, é só entrar em contato com a Tuiuiú, através do Instagram ou do Whatsapp (81) 99248-1226.

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