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Premiação Tuju e Evvai: Guia Michelin concede três estrelas inéditas a restaurantes do Brasil Dois endereços de São Paulo recebem honraria inédita entre as casas localizadas na América Latina

O Guia Michelin realizou nesta segunda-feira (13) a cerimônia de premiação dos melhores restaurantes de 2016, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, em cerimônia no Copacabana Palace.

A edição deste ano consagrou os paulistanos Tuju e Evvai com a entrega de três estrelas - a mais elevada distinção do Guia. Um feito inédito para as casas da América Latina.

Mais destaques

Permanecem com duas estrelas o D.O.M. (SP) e o Oro (RJ). Já a estrela única foi destinada a 19 endereços, incluindo o Madame Olympe (RJ), de Claude Troisgros, inaugurado há poucos meses e que já passa a integrar a lista seleta.

As honrarias também foram distribuídas para os trabalhos que investem na sustentabilidade. É o caso de A Casa do Porco (SP), o Corrutela (SP) e o Tuju (SP), que conquistaram a chamada estrela verde.

Já o Bib Gourmand agraciou 44 locais considerados com bom custo-benefício. Nesta categoria, os inspetores adicionaram seis novidades:1 no Rio de Janeiro (Koral) e as outras 5 em São Paulo (Jiquitaia, Manioca JK, Ping Yang Thai, Tabōa Cozinha Artesanal e Tanit)

Por fim, a expectativa para a nova categoria batizada de coquetel excepcional, que homenageou o mixologista Anderson Oliveira, responsável pelos drinques do D.O.M. (SP).

A lista de recomendações alcançou mais de 80 endereços distribuídos nas duas capitais.



Com informações da assessoria de imprensa

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