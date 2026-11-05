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MELHORES Tuju e Lasai: conheça os dois brasileiros que figuram entre os 50 melhores restaurantes do mundo Cerimônia ocorreu na noite de quarta-feira (4) em Lima, no Peru, com estabelecimento espanhol no topo do ranking

Dois estabelecimentos brasileiros garantiram o lugar no renomado ranking The 50 Best Restaurants 2026. A cerimônia de premiação ocorreu na noite de quarta-feira (4) em Lima, no Peru, com o Tuju, de São Paulo, e o Lasai, do Rio de Janeiro, dentre os melhores restaurantes do mundo.

Tuju -16°

Descrito pela organização como o "uma reinvenção hiperpersonalizada", o Tuju foi o melhor brasileiro no ranking. Comandado pelo chef Ivan Ralston, com um menu degustação sazonal de 12 pratos trocado a cada três meses para usar os melhores ingredientes de acordo com as estações do ano, seguindo o índice pluviométrico.



O Tuju alcançou o 16° lugar no ranking dos melhores restaurantes do mundo - sendo o brasileiro melhor colocado. Essa foi a melhor posição de um estreante no The 50 Best Restaurants 2026. Localizado no bairro do Jardim Paulistano, em São Paulo, o estabelecimento também conquistou o Prêmio Arte da Hospitalidade desta edição pela excelência do serviço.

O caranguejo com bacalhau e cenoura e a berinjela com amendoim e café são duas opções de combinações que refletem a diversidade cultural dos pratos do Tuju. O restaurante conquistou a classificação máxima de três Estrelas Michelin em abril de 2026 - um dos primeiros no ramo nacional a alcançar o feito.

Lasai - 25°

Outro representante da gastronomia brasileira no The 50 Best Restaurants 2026 é o Lasai, localizado no bairro Humaitá, no Rio de Janeiro. Sob o comando do chef Rafael Costa e Silva e hospitalidade dirigida por sua esposa, Malena Cardiel, o restaurante obteve o 25° lugar na premiação.

Figura carimbada na lista dos 50 Melhores Restaurantes da América Latina desde sua inauguração em 2014, o Lasai levou o título de Melhor Restaurante do Brasil em 2024 e entrou no top 50 do principal ranking no ano passado, subindo de 28° para 25° em 2026.

Estrela Michelin desde 2015, o Lasai oferece um menu degustação de 15 pratos com os melhores produtos sazonais, em grande maioria orgânicos oriundos das duas hortas do restaurante, combinados com os frutos do mar e proteínas locais frescas.

Asador Etxebarri no ápice

O espanhol Asador Etxebarri, estabelecimento localizado em Atxondo, situado na região do País Basco, alcançou o topo do ranking. Com menu voltado aos produtos locais, como camarões de Palamós e grelhados, incluindo a costeleta de carne grelhada, o restaurante integra o The 50 Best Restaurants desde 2008.

A trajetória de evolução do Asador Etxebarri no ranking é marcante. O restaurante atinge o top 10 desde 2016, além de ter conquistado o segundo lugar nas últimas duas edições.

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