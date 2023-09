A- A+

RESTAURANTES TUJU volta em novo endereço no Jardim Paulistano; confira Inspirado pelos sabores que marcam as diferentes estações do ano no sudeste brasileiro e cercanias, o chef Ivan Ralston retorna à cena

O chef Ivan Ralston, ao lado dos empresários Guilherme Lemes e Luciano Koyashiki, sócios fundadores da importadora de vinhos Clarets, e da pesquisadora gastronômica Katerina Cordás, reinaugura nesta terça-feira (12) o premiado restaurante TUJU, agora localizado em uma rua sem saída no Jardim Paulistano, de costas para o frenesi dos prédios da avenida Faria Lima.

Foram mais de dois anos viajando para diferentes biomas brasileiros, com especial atenção para o Estado de São Paulo. Inúmeras visitas a produtores em diferentes épocas do ano. Reflexões, pesquisas e estudos de ingredientes. Muitos quilômetros rodados até chegar a um conceito digno de duas estrelas do Guia Michelin a um projeto de futuro pautado pelo multiculturalismo e refinamento da capital paulista, refletidos em uma cozinha sazonal de vanguarda, feita com ingredientes únicos, de cercania.

“Fui à fundo para criar algo que o comensal pense: eu só poderia comer isso aqui, em nenhum outro lugar do mundo”, diz o chef Ivan Ralston.

“A carta e o serviço de vinhos do novo TUJU tem como objetivo estar no nível de excelência dos melhores restaurantes do mundo”, afirma Guilherme Lemes, que passou quase dois anos garimpando vinhos especiais e raros com os mais renomados produtores na França, especialmente na Borgonha, para compor a adega.

Com projeto assinado por Angelo Bucci, o espaço em concreto aparente conta com grandes jardins verticais, volumes com angulações insinuantes e muita iluminação natural. “Você não troca de andar. Vai para outra experiência”, define o arquiteto.

Primeiro e único restaurante brasileiro com instituto de pesquisa interno, constantemente dedicado a entender seu entorno por meio da sazonalidade, o TUJU retoma suas atividades com as investigações de ingredientes, produtores, processos e métodos que marcaram toda sua trajetória, aprofundadas.



Menu Degustação

Pautados nos desdobramentos decorrentes dessas imersões, os menus degustação sazonais (10 tempos R$ 890,00) batizados Umidade (primavera), Chuva (verão), Ventania (outono) e Seca (inverno) refletirão as inúmeras influências do clima sobre os ingredientes ao longo do ano. “Entendemos que a sazonalidade paulistana se manifesta de forma muito mais clara pelas chuvas de cada estação do que pela temperatura, como acontece no hemisfério Norte”, explica a diretora do TUJU Pesquisa, Katherina Cordás.

A experiência do menu poderá ser ampliada em pratos extras desenvolvidos especialmente para valorizar ingredientes nobres. Uma seleção especial de queijos e bombons feitos com chocolate brasileiro pela chef confeiteira Rhaiza Zanetti também estará à disposição para ser degustada à mesa ou na cobertura do restaurante, onde um lounge inundado por luz natural com espelho d’água convida a ficar mais.

O espaço também poderá ser utilizado para eventos privados, aulas e confrarias. Não haverá serviço à la carte.

Serviço:

Nova casa do TUJU

Quando:Horário de funcionamento Terça a Sexta: das 19h às 22h. Sábado - 12h às 15h e 19h às 22h

Onde: R. Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano

Harmonização:

R$ 690 harmonização

R$ 1.500 harmonização especial

Reservas no site

Veja também

Receita Aprenda a preparar guacamole com tortillas, um aperitivo mexicano para impressionar suas visitas