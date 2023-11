A- A+

Sabores Tulasi Bistrô e Mercado inaugura nova unidade com apresentação musical, neste sábado (18) O espaço passa a funcionar no Pina, no quintal da Christal Galeria

O Tulasi Bistrô e Mercado, referência em produtos e alimentos sustentáveis no Recife, se mudou do seu antigo endereço na Avenida Conselheiro Aguiar e agora está de casa nova. A inauguração da unidade - que vai funcionar na Rua Estudante Jeremias Bastos, 266, no bairro do Pina, no quintal da Christal Galeria - será neste sábado (18), das 10h às 16h.



O evento oferecerá um brunch com degustação de espumante e mimosas, e apresentação do Grupo Mangaio. O Tulasi é bistrô, café e empório de produtos naturais com capacitação e certificação orgânica de pequenos agricultores familiares, e outros alimentos orgânicos, agroecológicos e artesanais. O local funciona de segunda a sexta das 10h às 19h, e sábado das 10h às 16h.

Veja também

Comemoração Vasto celebra dois anos com lançamentos e novidades no cardápio