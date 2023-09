A- A+

Sabores Turismo e Gastronomia do Mangue movimenta o Mercado Eufrásio, em Olinda, nesta sexta (29) 1º Salão de Turismo de Base Comunitária tem início nesta sexta-feira (29), com objetivo de incentivar a economia criativa. Na programação muita gastronomia dos manguezais e inventivos ao empreendedorismo colaborativo

O Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, vai se transformar no palco do 1º Salão de Turismo de Base de Pernambuco (TBC-PE), a partir desta sexta-feira (29), até o próximo domingo (1º). Organizado pelo Instituto Negralinda, o evento será voltado para a "gastronomia do mangue’"e tem como objetivo fortalecer o turismo de base comunitária, a comida produzida nos manguezais, criar novos negócios colaborativos, além de qualificar pessoas e desenvolver os territórios. A entrada é gratuita.

A iniciativa contará com a presença do Sebrae, ADEPE e Copergás e vai beneficiar cerca de 500 mulheres marisqueiras, artesãs e quilombolas empreendedoras da capital pernambucana, da Região Metropolitana do Recife (RMR), da Mata Sul e da Mata Norte do Estado. Durante os três dias de feira, haverão palestras norteadoras, rodadas e geração de negócios envolvendo os municípios participantes do projeto, os roteiros de TBC, as agências, os bancos financiadores do microempreendedorismo e demais fomentadores do turismo criativo, de experiência e de base comunitária.

A expectativa é que aproximadamente 10 mil pessoas passem pelo mercado localizado no bairro do Varadouro. Os visitantes poderão desfrutar de palestras, aulas-show sobre gastronomia do mangue, oficinas, vivências em roteiros nas comunidades, rodadas de negócios, tecnologias socioambientais, comercialização de produtos artesanais e da gastronomia do mangue. Além disso, agroecológicos, agricultura familiar, apresentações de turismo de base comunitária, ações de educação e proteção ao meio ambiente, exposição voltada para os manguezais e seus habitantes, e pocket shows culturais entre as atrações.

As palestras serão realizadas no Teatro Fernando Santa Cruz, a feira gastronômica nos quiosques de alimentação, e o artesanato no salão de exposição da área central do mercado. A capacidade da operação e atrativos serão distribuídas de forma que irá atender o público em todo espaço destinado ao evento.

TBC-PE

Criado em 2010 pelo empreendedor social e diretor executivo do Instituto Negralinda, Edy Rocha, na Ilha de Deus, Zona Sul do Recife, o TBC-PE reúne o resultado anual de diversas ações que vêm sendo acompanhadas em todo estado de Pernambuco, estruturando cadeias produtivas de valorização locais. Somado a isso, visa ser referência na indicação de roteiros e destinos do turismo mais consciente, trazendo destaque para a gastronomia do mangue, ajudando a profissionalizar e valorizar os produtos locais, fortalecendo comunidades vulneráveis, combatendo o preconceito e a discriminação no consumidor final.

Instituto Negralinda

Presidido pela empreendedora social Chef Negralinda, o Instituto Negralinda é uma instituição privada sem fins lucrativos e responsável pelo 1º Salão de Turismo de Base Comunitária.

A entidade oferece assistência social para mulheres de comunidades, palestras, cursos e oficinas para empreendedoras sociais, formatação de negócios criativos e inovadores nas áreas da gastronomia, artesanatos, lojas colaborativas, turismo de base comunitária e turismo criativo e profissionais com ampla experiência no desenvolvimento e implementação de projetos para desenvolvimentos e sustentabilidade de territórios.

Patrocinadores

O 1º Salão de Turismo de Base Comunitária de Pernambuco tem o patrocínio do Governo de Pernambuco através da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), além do apoio do Sebrae, Coca Cola, DAM, Prefeitura de Olinda, Cervejaria Artesenal Duvália, Secretaria de Turismo e Lazer (Empetur) e Café com Consciência.

Serviço

1º Salão de Turismo de Base Comunitária de Pernambuco

Realização: Instituto Negralinda

Local: Mercado Eufrásio Barbosa, Olinda

Data: 29 de setembro a 1º de outubro

Horário: 10h às 21h

Outras informações: www.tbcpe.com.br

