Turma da Mônica agora disponível em versão chocolate da Brasil Cacau; confira

A chocolateria Brasil Cacau acaba de fechar parceria com a Mauricio de Sousa Produções, destacando os personagens da Turma da Mônica, que participam da vida das crianças brasileiras há mais de 60 anos.



As novidades já estão disponíveis tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce. Os consumidores vão encontrar: combo de minitrufas de chocolate branco de 120g, trufa de framboesa e de chocolate branco, tablete recheado sabor moranguinho de 90g, minitablete de chocolate ao leite 20g, gominhas cobertas de chocolate 120g e dindinha sabor melancia de 45g, entre outras guloseimas.

SERVIÇO

Linha Turma da Mônica da Brasil Cacau

Informações no Instagram: @chocolatesbrasilcacau

