Chef Onildo Rocha assina menu exclusivo para o Txai Resort Itacaré; saiba quando

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No paradisíaco sul da Bahia, o Txai Resort Itacaré (certificado pelo grupo Relais & Châteaux) vai dar início a projetos gastronômicos em que o chef residente do hotel, Nena, irá receber colegas de profissão para assinarem experiências inéditas.

O pontapé será a estreia do projeto “Sabores em Encontro”, no dia 1º de agosto, tendo como primeiro convidado o paraibano Onildo Rocha, cozinheiro à frente dos restaurantes Notiê Priceless, no centro de São Paulo, Cozinha Roccia, em João Pessoa, e Abençoado, na Praia da Cacimba do Padre, na ilha de Fernando de Noronha.



Onildo fará um menu degustação com quatro etapas sob o tema "Terra Altar: Chapada Diamantina”, que será servido no restaurante Orixás.



“A gastronomia sempre teve um papel muito importante dentro da experiência do Txai. O 'Sabores em Encontro' surge como uma forma de aproximar nossos hóspedes de chefs que ajudam a contar a diversidade da culinária brasileira, sempre respeitando o território e a identidade do resort. Começar esse projeto com o Onildo Rocha é muito especial”, comenta Bruna Dib, diretora executiva do hotel.

A seguir, o menu da primeira edição do "Sabores em Encontro": Cerimônia do Jarê - com brioche de milho e pipoca, vela de manteiga de banana e caruru com espuma de vatapá; entrada - musseline de castanha, carne de caju, tucupi preto e ovas de salmão; principais - moqueca de cavaquinha com lardo e cordeiro com glace de café, feijão-verde e beurre blanc; sobremesa - bolo de macaxeira, toffee de rapadura, creme de queijo das cabras de Taperoá e cachaça.

Chef Nena, do Txai Resort, recebe Onildo Rocha para evento especial, em 1º de agosto

O chef convidado

Onildo Rocha é paraibano e, atualmente, se divide entre João Pessoa, São Paulo e Fernando de Noronha, e se destacou no mercado gastronômico brasileiro por se inspirar nos símbolos do Movimento Armorial, criado pelo escritor, poeta e contador de história Ariano Suassuna, para desenvolver seu processo criativo na cozinha.



O Movimento Armorial propunha o diálogo entre as linguagens erudita e popular com o intuito de preservar uma identidade nordestina, e rejeitando símbolos estrangeiros - bem ao estilo Ariano.

O trabalho inédito iniciado na Paraíba jogou luz sobre a cultura do estado e o Brasil passou a conhecer mais o seu potencial na cozinha.

Sob os holofotes, Onildo Rocha aliou sua execução técnica cirúrgica à potência dos sabores da sua terra.

Distinções

O Notiê foi eleito por três anos consecutivos o Melhor Restaurante Brasileiro pela Veja São Paulo Comer & Beber, integrou o ranking dos melhores restaurantes do país pela Exame, entrou para a lista do Latin America’s 50 Best Restaurants e recebeu indicações ao Guia Michelin em 2024 e 2025.

SERVIÇO

“Sabores em Encontro” com Onildo Rocha

Quando: 1º de agosto

Onde: Txai Resort Itacaré - Rodovia Ilhéus, km 48, Itacaré, Bahia

Reservas e informações: (11) 3040-5010, (73) 2101-5000 ou [email protected]

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