Um queijo quente por mais de R$ 1 mil? Saiba onde saborear este sanduíche "no precinho"

Pelas bandas de cá, o queijo quente integra o rol dos sanduíches mais simples e pode ser encontrado em qualquer padaria, lanchonete e espaços similares. Afinal, dada a despretensão de ser uma opção refinada, não requer nada mais além do básico pão e queijo cuidadosamente preparados em uma chapa quente.

Já em terras americanas, precisamente em um restaurante de Nova Iorque, o "Quintessential Grilled Cheese" - o nosso popular queijo quente - já foi considerado como o sanduíche mais caro do mundo e pode ser degustado pela bagatela de R$ 1 mil ($214 em moeda americana).



Servido com um pão feito com champanhe Dom Perignon e recheado de Caciocavallo Podolico, um queijo raro produzido na Itália, e coberto com flocos de ouro comestíveis de 23 quilates, o sanduíche é atração no restaurante Serendipity.



De volta ao cardápio para o Guiness Book

O "Quintessential Grilled Cheese" esteve fora do cardápio do restaurante há algum tempo. Em 2014 o sanduíche já havia entrado para o livro dos recordes como o mais caro do mundo. Recentemente o espaço novaiorquino voltou a divulgar, via redes sociais, o retorno da opção no cardápio e reivindicou também o retorno ao livro dos recordes.



Levado em pratos de cristal Baccarat e acompanhado por uma taça de bisque - uma espécie de sopa francesa - com tomate e lagosta, o queoijo quenta americano é finalizado com creme de azeite trufado.



Mas não basta apenas desembolsar o valor médio de R$ 1 mil para comer o sanduíche, porque é necessário, além disso, fazer uma reserva com pelo menos 48 horas de antecedência para que o prato seja preparado.





