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LARANJA Um tipo de laranja para cada uso: confira as características de cada variedade Fruta é versátil tanto para preparos culinários quanto na oferta de nutrientes

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Uma das frutas mais populares frutas entre os brasileiros, a laranja é mais versátil do que se possa pensar. Para além do fotogênico suco matinal, a laranja pode ser utilizada em uma diversidade imensa de preparos.

A variedade de tipos também é uma característica da fruta, que entrega sabores e níveis de acidez bastante diferentes. Que tal conhecer um pouco mais sobre a fruta e suas possibilidades?

A nutricionista Cláudia Mulero, da rede Água Doce Sabores do Brasil, explica as principais particularidades, confira.

Laranja-pera

Sem dúvida, uma das variedades mais consumidas no Brasil principalmente pelo seu rendimento para sucos. Funciona bem em receitas como vitaminas, molhos, marinadas e sobremesas. O toque cítrico pode ajudar a equilibrar preparações gordurosas e combinar especialmente com carnes brancas, como frango e peixe.

Laranja-baía

Facilmente reconhecida pelo “umbigo” na parte inferior, a laranja-baía costuma ser doce, suculenta e não ter sementes. Por isso, é uma boa opção para preparações em que a fruta precise se destacar na apresentação, em gomos, como torta, blo e musse.

Laranja-lima

Esse tipo tem pouca acidez e tem sabor suave. Vai bem em muitas receitas líquidas, como vitaminas, mas também em sobremesas leves.



Laranja-seleta

Com características intermediárias de doçura e acidez, a seleta pode ser utilizada tanto em sucos quanto em receitas doces. É uma opção interessante para bolos, caldas, geleias e bebidas, especialmente quando se busca um sabor cítrico presente, mas sem excesso de acidez.

Laranja-azeda

Essa variação é mais ácida e amarga, e rende boas geleias e compotas. A casca ainda pode ser usada para aromatizar receitas.

Propriedades

Ainda de acordo com a nutricionista, a parte colorida da casca concentra óleos essenciais responsáveis pelo aroma característico da fruta e pode ser utilizada para finalizar bolos, sobremesas, caldas, molhos e até bebidas.

“O ideal é utilizar apenas a parte externa e colorida da casca, evitando o excesso da parte branca, que é mais amarga. A higienização também é fundamental, principalmente quando a casca será utilizada diretamente na preparação”, orienta a nutricionista.

A fruta também é fonte de vitamina C, nutriente que contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico e para a proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres.

Também fornece fibras, folato, potássio e outros compostos bioativos. Para aproveitar melhor as fibras, a recomendação é priorizar o consumo da fruta inteira.



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