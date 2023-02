Sommelières dão dicas sobre qual vinho é ideal para cada tipo de folião

A- A+

Carnaval é tempo de farra, festa, folia e sofá... Não importa qual vai ser a opção do folião, se em casa ou na rua, curtir a Folia de Momo sob a companhia de um bom vinho, pode incrementar a ocasião e animar mesmo quem opta ficar em casa.



Um time de sommelières da Wine - clube de assinatura de vinhos, fundada em 2008, com e-commerce e lojas físicas no País, inclusive no Recife - preparou dicas para satisfazer quaisquer tipos de carnavalescos e não-carnavalescos também.

Dos leves e versáteis aos coringas, com uvas Malbec ou espumante, para curtir do sofá de casa maratonando séries ou fantasiados pelas ruas tomadas por foliões, vinho agrada a todos os gostos. Vamos conferir as dicas?

Para quem for do Bloco do Sofá

De boas, em casa, para maratonar séries e filmes ou realizar tarefas domésticas, a pedida é um vinho mais leve e ver'satil, que pode aocmpanhar um prato em qualquer hora do dia. A dica é os vinhos da uva Pinot Noir.



O Root: 1 Reserva D.O. Valle de Casablanca Pinot Noir 2020 é um exemplar leve com sutileza e frescor, inclusive para os dias mais quentes.

Para quem busca refúgio no Bloco Retiro

Já para quem quer fugir da agitação do Carnaval nas cidades para se aquietar no silêncio de um cantinho mais isolado, o versátil e coringa vinho como o rosé Baron Philippe de Rothschild Rosé 2021 é a dica dos sommelièrs da Wine.



Elaborado com uva Syrah, a bebida tem delicadeza e pode até acompanhar desde saladas até carnes vermelhas magras.

Para quem é do Bloco do Churrasco

Não é só no Carnaval, é para qualquer época do ano que o bom e velho churrasco cai bem e é sempre bem-vindo. Portanto, um rosé mais estruturado, elaborado com uvas Malbec ou Tannat, são opções ideais para o momento.



Do vinagrete a picanha, o vinho deve ser servido na temperatura em torno de 8ºC. O Patridge Reserva Malbec Rosé 2021 é a dica sugerida pelos sommelières da Wine.

Mas se o churrasco for noturno, a sugestão é um vinho jovem e com frescor, portanto, a pedida é o Pueblo del Sol Roble Tannat 2020.



Para quem é das escolas de samba e/ou bloquinhos, do Bloco da folia

Aos carnavaque não abrem mão de vestir o abadá e cair na folia, o vinho espumante é o ideal. Vibrante e refrescante, a bebida pode ser levada em copos térmicos. O Espumante Ballade Brut by Miolo é uma boa opção.



Para quem é do Bloco Praieiro

A turma da praia também pode se esbaldar nos dias de Carnaval regados a sol e mar e, claro um bom vinho, e se for em latinha... Ou engarrafado com vedação screw cap (rosca).



No caso dos praieiros, a pedida é escolher vinhos mais leves e que possam ser servidos gelados, entre 6 e 8ºC. O Nederburg 56 Hundred Chenin Blanc 2021 é uma sugestão para o momento, já que é leve, aromático e refrescante.

Para quem for do Bloco das Baixas Temperaturas

Os fujões do calor e amantes de lugares mais frios podem optar pelo vinho tinto. O Mosaiko Reserva D.O. Valle de Cachapoal Cabernet Sauvignon 2019, aromático, estruturado e suculento, é uma opção sugerida.

Para quem é do Bloco Confraria, com os amigos enófilos

A dica aqui, para a galera da confraria, é o compartilhamento de experiência e conhecimentos, o Clos de Los Siete By Michel Rolland 2019 é a melhor escolha.

Vale ressaltar que a safra 2018 está na lista do top 100 entre os melhores vinhos eleitos pela revista Wine Enthusiast e pela revista Wine Spectator. A bebida foi também classificada como o top 100 melhores vinhos argentino de 2021 no ranking James Suckling.

