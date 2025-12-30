A- A+

televisão "Uma Senhora Panela", com a chef Carmem Virginia, estreia na Globo Pernambuco Durante o programa, Dona Carmem recebe convidados como Lia de Itamaracá, Nega do Babado e Mariene de Castro

“Uma Senhora Panela”, programa apresentado pela chef e criadora de conteúdo digital Carmem Virginia, chega à Globo Pernambuco. A estreia ocorre neste sábado (3), às 8h30.

A temporada foi gravada no Alto da Sé, em Olinda, com Dona Carmem preparando receitas em uma única panela de barro. O foco é a cozinha afetiva, popular e ancestral, elementos centrais do restaurante Altar, comandado pela chef no bairro de Santo Amaro, região Central do Recife.

As combinações cozinhadas pela apresentadora durante o programa aproximam tradição, território e cultura alimentar. O cardápio traz pratos como xinxim de galinha, baião de dois, moqueca de peixe, cozido pernambucano e feijoada.



Misturando gastronomia e música, Carmem Virginia recebe convidados a cada episódio. Após conversas em torno do fogão, o encontro sempre termina em apresentação musical.

Entre os nomes confirmados estão Nega do Babado, Doralyce, Lia de Itamaracá, Nara Couto, Luísa Sonza, Zezé Motta, Zé Ricardo, Larissa Luz, Almério, Martins, Criolo e Mariene de Castro.

Dirigido pela cineasta Dea Ferraz, “Uma Senhora Panela” foi coproduzido pelo canal GNT com a Casinha Produções. A produção executiva é de Marcelo Barreto e Pollyanna Melo, com roteiro de Adalberto Neto, direção de fotografia de Flávio Rebouças, direção musical de Zé Ricardo e direção de arte e cenografia de Helga Queiroz, sob coordenação de produção de Lu Teixeira.



*Com informações da assessoria de imprensa.

