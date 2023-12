Unesco declara ceviche peruano Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

A- A+

A Unesco declarou, nesta quarta-feira (6), o ceviche peruano, o antigo e variado prato de peixe marinado, como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

"Nova inscrição na Lista do Patrimônio Imaterial: Práticas e significados associados ao preparo e consumo do ceviche, expressão da culinária tradicional peruana", afirmou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) na rede social X (antigo Twitter).

A organização anunciou a decisão durante a sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que ocorre desde segunda-feira na cidade de Kasane, no norte do Botswana, na África.

O governo peruano comemorou a validação de sua proposta.

"Essa inscrição é a primeira de um elemento da cozinha tradicional peruana e reconhece todas as pessoas envolvidas na cadeia de valor deste prato, incluindo os pescadores artesanais do litoral, dos Andes e da Amazônia, os agricultores e as cozinheiras e cozinheiros", destacou o Ministério da Cultura do Peru em comunicado.

O ceviche é um prato reverenciado como elemento central da gastronomia peruana. É preparado no litoral com espécies do mar, nas montanhas com trutas de rios e lagos e na selva com paiche ou tilápia criadas em lagoas.

Cada região utiliza ingredientes diferentes para acompanhar o prato, que lhe conferem uma identidade local própria.

Antropólogos locais afirmam que o ceviche (ou cebiche) começou a ser consumido pelos antigos peruanos há quase 2.000 anos.

Existem pelo menos mil receitas ou formas de prepará-lo no Peru, segundo o renomado chef Javier Vargas, presidente da Associação de Restauradores Marinhos e Afins do Peru.

Veja também

SABORES Ceviche e bolero aspiram a entrar no patrimônio imaterial da Unesco