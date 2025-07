Faculdade, em Jaboatão dos Guararapes, vai oferecer cursos gratuitos de extensão em Nutrição

A- A+

Leia também

• Chef Kátia Barbosa assina experiência exclusiva em parceria com o Airbnb, no Rio de Janeiro

• Para fazer em casa: canelone de queijo e presunto é o básico bom; veja passo a passo

Cada dia mais tem se falado sobre a relação da alimentação com o surgimento ou a piora de doenças pré-existentes, sobretudo as de potencial inflamatório e as autoimunes.

Para abordar de forma objetiva os temas relacionados, o Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), vai promover duas palestras abertas ao público em geral, em parceria com a empresa NutriHouse, nos dias 15 e 16 de julho, das 9h às 11h.

Os eventos darão direito à certificação de extensão e acontecerão no campus Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

As palestras

No dia 15, a palestra terá como tema “Hormônios, Metabolismo e Peso – Entendendo o Corpo para Emagrecer” tem como objetivo esclarecer mitos sobre o emagrecimento e enfatizará o papel dos hormônios, metabolismo, sono, alimentação e estresse no controle de peso.

Enquanto que no dia 16, será a vez do tema “Nutrição nas Doenças Autoimunes” e tem como foco apresentar como a alimentação pode atuar como uma aliada no controle de doenças autoimunes e inflamatórias, com base em evidências científicas da imunonutrição.



SERVIÇO

Cursos de Extensão em Nutrição

Temas: “Hormônios, Metabolismo e Peso” e “Nutrição nas Doenças Autoimunes”

Quando: 15 e 16 de julho, das 9h às 11h

Onde: Campus Piedade da UNIFG - Rua Comendador José Didier, 27, Jaboatão dos Guararapes

Inscrição gratuita

Fornece certificado de extensão

Inscrição:

Palestra “Hormônios, Metabolismo e Peso - Entendendo o Corpo para Emagrecer” aqui

Curso “Nutrição nas Doenças Autoimunes” aqui





Veja também