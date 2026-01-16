A- A+

MADRID FUSIÓN 2026 Rio de Janeiro é cidade convidada do congresso Madrid Fusión 2026; veja comitiva de chefs Fórum, na Espanha, é um dos mais importantes do mundo no setor gastronômico

Marcado para acontecer de 26 a 28 de janeiro, na cidade de Madrid (Espanha), o congresso Madrid Fusión Alimentos de España 2026, um dos mais importantes no setor de gastronomia profissional do mundo, terá tempero brasileiro, e dos bons.

Desta edição do fórum, a 24ª, o Rio de Janeiro será a cidade convidada e contará com uma comitiva de chefs apresentando ao público internacional (jornalistas, profisisonais do setor) o sabor, a criatividade e a autenticidade da culinária carioca.



“A gastronomia é uma da maiores expressões da identidade carioca. A presença do Rio no maior congresso do setor no mundo reforça o reconhecimento do talento dos nossos chefs. Essa participação posiciona a cidade como um destino global gastronômico e cultural", afirma o vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

Plano de fortalecimento

A protagonização do Rio em um evento do quilate do Madri Fusión é resultado do plano estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-RIO), que visa posicionar e fortalecer a cidade como destino gastronômico global.

Outras iniciativas relevasnte já constam do escopo estratégico: a cidade já sediou por dois anos consecutivos a cerimônia do Latin America’s 50 Best Restaurants, em 2023 e 2024, e levou o prestigioso Guia Michelin para ter os restaurantes da cidade avaliados nas edições de 2024, 2025 e 2026.



“Estar no Madrid Fusión como cidade convidada significa colocar o Rio no centro das discussões globais sobre o futuro da gastronomia. É uma oportunidade estratégica de mostrar ao mundo a força criativa dos nossos chefs, a riqueza dos nossos ingredientes e a singularidade da cultura carioca”, avalia a secretária de Turismo da Cidade do Rio de Janeiro, Daniela Maia.



Quais os chefs da comitiva?

Nove cozinheiros formarão a comitiva que representará o Rio de Janeiro no Fusión, distribuindo-se em vários formatos de ações, como palestras, demonstrações culinárias e degustações, além de uma série de ações especiais no estande da cidade.

No auditório principal, se apresentam Rafa Costa e Silva, do Lasai (2 Estrelas Michelin), e Claude Troisgros, um dos nomes mais emblemáticos da gastronomia carioca, que participa ao lado de Jéssica Trindade, chef das duas casas que mantém no Rio, Chez Claude e Madame Olympe.

João Paulo Frankenfeld, da Casa 201 (1 Estrela Michelin) estará no Madrid Fusión Experience - auditório polivalente com caráter mais experiencial, com degustação.



Gerônimo Athuel, do Ocyá, também se apresenta nesse palco, além de participar de debate sobre o futuro da gastronomia no Dreams, enquanto Paula Prandini, do Empório Jardim, fala sobre a confeitaria carioca no Pastry.



No espaço tradicionalmente dedicado à degustação de vinhos (Wine Edition), o Rio chega com a Cachaça 7 Engenhos.

Kátia Barbosa (Aconchego Carioca e Sofia), Monique Gabiatti (Polvo Bar, Polvo Marisqueria e Belisco) e João Diamante (Dois de Fevereiro) assinam o cardápio que será servido no estande do Rio, na sala VIP e no coquetel de abertura.



O trio se apresenta, ainda, no HUB 360, um espaço para workshops e interação ainda mais próxima com o público da feira.



*Com informações da assessoria de imprensa

