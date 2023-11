Vai marcar a confraternização? Confira pacotes e cardápios de bares e restaurantes

A- A+

Chegou a época de reunir os mais chegados para a confra de final de ano. Seja qual for o estilo do grupo, o que todo mundo faz questão é de uma mesa para festejar, comer bem e, claro, economizar. Para isso, vale ficar atento nos cardápios e condições especiais oferecidos por bares e restaurantes do Recife e Região Metropolitana. Para te ajudar nessa missão festiva, confira o roteiro de opções.

Trattoria DaDani

A turma pode escolher entre dois cardápios completos. O primeiro tem combinações como mini carpaccio (entrada), lasanha bolonhesa (principal) e mini bolo de chocolate (sobremesa). Sai por R$ 75 (entrada + prato) ou R$ 80 (entrada + prato + sobremesa). Na segunda lista, destaque para a picata ao funghi com linguine ao molho de queijo. Sai por R$ 75 (entrada + prato) ou R$ 85 (entrada + prato + sobremesa). Endereço: Rua Conselheiro Peretti, 96, Casa Amarela. Instagram: @trattoriadadani.

No Meu Quintal

O chef Luciano Amorim sugere algumas produções especiais para o período. Tem menu fechado com direito a entrada, prato principal e sobremesa por R$ 69,90 por pessoa. Além disso, nos dias 18, 15 e 22 de dezembro, o cardápio ganha o reforço do “prato especial do dia”, servido das 18h às 23h30. Endereço: Av. Ulisses Montarroyos, 6291, Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Instagram: @nomeuquintalcb.

Bode do Nô

A marca preparou combos nos valores de R$ 690 ou R$ 990, que servem grupos de dez pessoas, ou seja, valores de R$ 69 e/ou R$ 99 por pessoa, dependendo do combo contratado, que possui quantidades de produtos limitadas. Na lista, o “Rodízio” (R$ 139 por pessoa sem álcool | R$ 159 por pessoa com álcool | ou R$ 219 por pessoa, na versão Premium, que inclui dose de uísque. Também tem a opção do "Rodízio de Pizzas", tanto na unidade de Afogados quanto na unidade de Olinda, por R$ 49 (segunda a quinta), e R$ 59,90 (sexta a domingo). Endereços: Rua São Miguel, 1401, Afogados; Rua Dr. João Guilherme Pontes Sobrinho, 245, Boa Viagem. Instagram: @bodedono.

Oro Bar

Grupos de qualquer tamanho encontram menu de confra disponível de segunda a sexta-feira a preços especiais. Leia-se cerveja a partir de R$ 9, clone de caipirosca (R$ 16) e de caipirinha (R$ 14), além de petiscos como carne de sol com fritas, por R$ 40. Endereço: Rua Dr. José Maria, 2-200, Encruzilhada. Instagram: @orocozinhagarimpo.

No Terraço Restaurante

Há pacotes de menu executivo com bebidas não alcoólicas. Custa R$ 69 por pessoa. Quem preferir double de drinques da casa acrescenta R$ 22,50; ou double de caipirinha ou de caipiroska por R$ 15. Endereço: rua Galvão Raposo, 234, Madalena. Instagram: @noterracorestaurante.

Chiwake

Voltado para a culinária peruana, o Chiwake faz reserva, com direito a menu fechado, assinado pelo chef Biba Fernandes, para grupos a partir de 15 pessoas. Os integrantes da mesa também poderão receber cartão individual de consumo. Endereço: Rua da Hora, 820, Espinheiro. Instagram: @chiwake_recife.

Chicama

A vista do mar a partir do Cabanga já é um convite para as confras de fim de ano. O restaurante, também do chef Biba Fernandes, tem espaço para eventos que pode ser reservado a partir de 30 pessoas, com menu personalizado. Grupos menores podem fazer reserva na área do terraço. Endereço: Av. Eng. José Estelita, 1404 -1524, São José. Instagram: @chicamarecife.

Vinho na Calçada

Grupos a partir de quatro pessoas podem ganhar uma garrafa do espumante Rio Sol Rosé Brut. A ação vale para até o dia 30.12 com reservas garantidas até às 19h. Endereço: Rua Maj. Armando de Souza Melo, 57, Boa Viagem. Instagram: @vinho.na.calcada.

Cia do Chopp

A casa oferece dois pacotes de serviços, com quatro horas de duração, para grupos a partir de 15 pessoas. O primeiro inclui itens como maminha angus, ripa de costela, pão de queijos e alho, três opções de linguiça e outros. Todos com acompanhamentos, a exemplo de vinagrete, feijão verde e mais. Custa R$ 125 por pessoa. A segunda sugestão inclui os mesmos produtos mais picanha argentina. Sai por R$ 150 por pessoa. Cardápio de bebidas sob consulta. Endereço: Av. Cons. Aguiar, 2775, Galeria Portus Calle, Boa Viagem. Instagram: @ciadochopp.

Entre Amigos - O Bode

Grupos a partir de 15 pessoas encontram três opções de pacotes. O primeiro reúne uma lista de petiscos por R$ 138,90 por pessoa. Se for incluir bebida alcoólica fica por R$ 194,90. Já o menu especialidades reúne opções de entradas e pratos quentes, a partir de R$ 142,90. Também o prime, com entradas e pratos quentes mais robustos, a partir de R$ 151,90. O serviço é para três horas de duração. Endereços: Rua da Hora, 695, Espinheiro; rua Marquês de Valença, 50, Boa Viagem. Instagram: @entreamigosbode.

Pina Cocktails

Reserva de mesa entre seis e 15 pessoas para cinco horas de serviço. Inclui cardápio com drinques, doses, água e petiscos como carpaccio, brusquetas, tuna Pina, bolinho de cupim e outros. Sai a R$ 190 por pessoa. Endereço: Rua Est. Jeremias Bastos, 153, Pina. Instagram: @pinacocktails.

Kaau Tiki

Reserva de mesa entre quatro e trinta pessoas. Pacote para cinco horas de bebidas e petiscos. Inclui cardápio com drinques, cerveja, refrigerante e água, carpaccio, caldinhos, bolinho de cupim, pasteizinhos e outros. Sai a R$ 180 por pessoa. Djs sextas e sábados. Endereço: Rua Est. Jeremias Bastos, 153, Pina. Instagram: @kaau_tiki.

Patuá

Além dos tradicionais menus fechados personalizados, a casa lançou a opção de “cash back de confra”. Para cada R$ 500 de consumo, a mesa ganha um vale de R$ 50 para consumir com o que quiser. Pode ser usado para consumir mais itens ou em outro dia, com validade de até 90 dias. Endereço: Rua Bernardo Vieira de Melo, 79, Ribeira, Olinda. Instagram: @restaurantepatua.

